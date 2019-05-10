Знай наших: украинка выиграла уникальный марафон в США

Украинка Светлана Самарина выиграла десятидневный забег в США (фото: коллаж РБК-Украина)

Украинская спортсменка стала победительницей десятидневного забега

Украинка Светлана Самарина из Житомира выиграла десятидневный забег, который проходил в Нью-Йорке в парке Флашинг Медоус. 45-летняя Светлана пробежала 941 км. Об этом сообщает Irunning.

Бегунам пришлось нелегко, так как почти все 10 дней забега шел дождь. При этом Светлана стала лидером марафона уже с первого дня. В среднем за сутки она пробегала 94 км. Это первая победа украинки на такой большой дистанции.

Ранее в истории этого 10-дневного забега уже были победители украинцы. Не раз первое место в марафоне занимала винничанка Наталья Глущук. Среди мужчин первое место в забеге занимал житель Винницы Юрий Тростенюк, который выиграл забег на 5 000 км в 2017 году, преодолев дистанцию за 45 дней 16 часов 45 минут и 21 секунду. При этом его средний дневной покзаатель результативности составлял 109 км в день.

Украинка Светлана Самарина выиграла десятидневный забег в США (фото: srichinmoyultraphoto.com)

На постсоветском пространстве киевлянин Олег Лебедев - первый украинский спортсмен, который финишировал в этом 10-дневном забеге в 2004 году. На этих соревнованиях он финишировал уже 9 раз.

Нью-Йоркский забег проходит каждый год и собирает бегунов с разных стран мира. Вместе с забегом на 10 суток проходит забег и на 6 суток. Организатором марафонов выступает команда Шри Чинмоя, которая специализируется на сверхдлинных забегах.

Одна из главных целей марафонцев - самопревосхождение. Основатель команды - Шри Чинмой, который верил в безграничные способности человеческого духа.

Напомним, что и. о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун рассказала, как подготовить себя к забегу, если вы хотите принять участие в полумарафоне или любой другой дистанции.

Ранее сообщалось о том, что Супрун рассказала, чем полезны пробежки.