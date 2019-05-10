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Знай наших: українка виграла унікальний марафон в США

STYLERЖиття    10.05.2019 - 19:03
Знай наших: українка виграла унікальний марафон в США
Українка Світлана Самаріна виграла десятиденний забіг у США (фото: колаж РБК-Україна)

Українська спортсменка стала переможницею десятиденного забігу

Українка Світлана Самаріна з Житомира виграла десятиденний забіг, який проходив у Нью-Йорку в парку Флашинг Медоус. 45-річна Світлана пробігла 941 км. Про це повідомляє Irunning.

Бігунам довелося нелегко, так як майже всі 10 днів забігу йшов дощ. При цьому Світлана стала лідером марафону вже з першого дня. В середньому за добу вона пробігала 94 км. Це перша перемога українки на такій великій дистанції.

Раніше в історії цього 10-денного забігу вже були переможці українці. Не раз перше місце у марафоні займала вінничанка Наталія Глущук. Серед чоловіків перше місце в забігу займав мешканець Вінниці Юрій Тростенюк, який виграв забіг на 5 000 км в 2017 році, подолавши дистанцію за 45 днів 16 годин 45 хвилин і 21 секунду. При цьому його середній денний покзаатель результативності становив 109 км в день.

Знай наших: українка виграла унікальний марафон в США

Українка Світлана Самаріна виграла десятиденний забіг у США (фото: srichinmoyultraphoto.com)

На пострадянському просторі киянин Олег Лебедєв - перший український спортсмен, який фінішував у цьому 10-денному забігу в 2004 році. На цих змаганнях він фінішував вже 9 разів.

Нью-Йоркський забіг проходить кожен рік і збирає бігунів з різних країн світу. Разом з забігом на 10 діб проходить забіг і на 6 діб. Організатором марафонів виступає команда Шрі Чінмоя, яка спеціалізується на наддовгих забігах.

Одна з головних цілей марафонців - самоперевершення. Засновник команди - Шрі Чинмой, який вірив у безмежні здібності людського духу.

Нагадаємо, що в. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла, як підготувати себе до забігу, якщо ви хочете взяти участь у напівмарафоні або будь-якої іншої дистанції.

Раніше повідомлялося про те, що Супрун розповіла, чим корисні пробіжки.

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