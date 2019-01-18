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Языковой скандал в детском садике Одессы: история получила продолжение

STYLERЖизнь    18.01.2019 - 11:10
Языковой скандал в детском садике Одессы: история получила продолжение
Коллаж РБК-Украина

В дошкольном учебном заведении проведут тщательную проверку

Скандал в одесском детском саду №138, который разгорелся на почве использования украинского языка, получил продолжение. Об этом пишет издание Odessa.online.

После того, как родители детей, которые посещают дошкольное учебное заведение, узнали, что заведующей детского сада не нужен украинский язык и сделали эту историю достоянием общественности, руководитель заведения приняла решение уволиться.

Отмечается, что Раиса Краченко подписала заявление на увольнение по согласию сторон. Как сообщила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич, решение уйти со своего поста заведующая приняла самостоятельно.

"Руководитель детского сада осознала свои недоработки и лично приняла решение об уходе по согласованию сторон. Иногда нужно смотреть свежим взглядом на старые вещи и это было правильное решение с ее стороны. Скорее всего, в данном детсаду есть и другие нарушения, кроме языковых, но об этом мы сможем рассказать только после официальной проверки учреждения", — сообщила Буйневич.

Напомним, ранее мы сообщали, что детском саду города Одессы разгорелся языковой скандал, так как родители возмутились, что все утренники проводятся в учреждении на русском языке.

А также мы писали о том, что спикер Верховной Рады Андрей Парубий объяснил, почему у него произошел конфликт с нардепом Вадимом Новинским.

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