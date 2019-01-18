Мовний скандал у дитячому садку Одеси: історія отримала продовження

Колаж РБК-Україна

У дошкільному навчальному закладі проведуть ретельну перевірку

Скандал в одеському дитячому садку №138, який розгорівся на грунті використання української мови, отримав продовження. Про це пише видання Odessa.online.

Після того, як батьки дітей, які відвідують дошкільний навчальний заклад, дізналися, що завідуючій дитячого садка не потрібна українська мова і зробили цю історію надбанням громадськості, керівник закладу прийняла рішення звільнитися.

Наголошується, що Раїса Краченко підписала заяву на звільнення за згодою сторін. Як повідомила директор департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич, рішення піти зі свого поста завідуюча прийняла самостійно.



"Керівник дитячого садка усвідомила свої недоробки і особисто прийняла рішення про звільнення за погодженням сторін. Іноді потрібно дивитися свіжим поглядом на старі речі і це було правильне рішення з її боку. Швидше всього, у цьому дитсадку є й інші порушення, крім мовних, але про це ми зможемо розповісти тільки після офіційної перевірки установи", — повідомила Буйневич.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дитячому садку міста Одеси розгорівся мовний скандал, так як батьки обурилися, що всі ранки проводяться в установі російською мовою.

А також ми писали про те, що спікер Верховної Ради Андрій Парубій пояснив, чому у нього стався конфлікт з нардепом Вадимом Новинським.