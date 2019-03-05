Языковой закон: украинцев ждут кардинальные изменения

Что изменит "языковой закон" и действительно ли он будет означать принудительную украинизацию – в материале

"Языковой закон" Верховная Рада обещает рассмотреть в ближайшее время. Этот закон должен обеспечить применение украинского языка в качестве единственного государственного. Речь идет о законопроекте 5670-д, который подала в ВР группа народных депутатов. Многие уже назвали закон самым лучшим из тех, который обеспечит использование украинского языка. Общественные деятели уверяют, что именно этот документ получил больше всего поддержки из всех зарегистрированных ранее законопроектов на эту тему.

Что изменит закон и действительно ли он означает принудительную украинизацию – объясняем подробнее.

Что меняет закон, если за него проголосуют?

Он меняет языковую политику и условия ее реализации в Украине. Если его примут, на украинском языке должны говорить в государственном секторе, в публичном пространстве, также - в сфере обслуживания. На украинском должны маркироваться продукты, товары и оказываться услуги.

Свободно владеть украинским языком должны топ-чиновники, народные депутаты Украины, члены правительства, поселковые и городские главы, депутаты местных советов. Также – офицеры, которые подписали контракт с ВСУ, работники органов правопорядка, судьи, адвокаты, нотариусы, работники служб, которые предоставляют коммунальные услуги.

Украинским языком обязаны свободно владеть медработники государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.

Фото: Украинским должны владеть чиновники, политики, врачи (РБК-Украина)

Украинский язык должен стать языком проведения рабочих встреч, заседаний, рабочего общения в украинских органах государственной власти, в коммунальных предприятиях и учреждениях. Если организаторы встречи примут решение, чтобы языком мероприятия стала другой язык, должны обеспечить перевод на украинский.

Кроме того, за украинским языком закрепляется право быть единственным языком выборов, референдумов. Украинский язык будет основным языком государственной документации. Каждый украинец будет иметь право получить образование на государственном языке. Украинский язык становится языком обучения – дошкольного, школьного, высшего образования, последипломного обучения. Также она становится языком науки.

Культурные мероприятия должны проводиться на украинском. Но, например, если спектакль в государственном или коммунальном учреждении показывают на иностранном языке, то должны быть обеспечены субтитры с переводом на украинский. Иностранные фильмы распространяются и демонстрируются в Украине в дублировании или озвучивании на украинском. В сериалах на иностранном языке также должны быть украинские субтитры.

Украинский язык для СМИ

Если вышеуказанные нормы по большому счету уже давно действуют в Украине и до них много кто уже привык, то новым является распространение украинского языка как основного языка для телеканалов независимо от форм их собственности.

"Телерадиоорганизации независимо от формы собственности и способа распространения телерадиопрограмм и передач осуществляют вещание на государственном языке", - пишут в Статье 20 проекта закона. Эфиры других языках не должны превышать от 10 до 20% от общего вещания телеканалов.

Печатные СМИ тоже должны издаваться на украинском языке. Языком рекламы в Украине становится государственный язык. Книжные издательства должны печатать книги на украинском языке не менее 50% общего объема литературы, которые они выдают за год. Интерфейс компьютеров, используемых в учебных целях, должны быть переведены на украинский язык.

Страшилки про принудительную украинизацию оказались неправдой

На самом деле говорить в быту только на украинском никто не будет заставлять! Речь идет только о том, что именно украинский является государственным языком. В точках продаж печатных СМИ украиноязычных изданий должно быть не менее 50%.

Сайты по умолчанию должны загружаться на украинском, но могут иметь и версии на других языках. Но, несмотря на слухи, это не будет распространяться на язык частного общения людей а также на религиозные обряды.

Фото: Издательства должны печатать не менее 50% книг на украинском (РБК-Украина)

Что следовало бы изменить в законопроекте?

Законопроект проанализировали в Главном научно-экспертном управлении, где советуют пересмотреть некоторые его пункты. В частности, идет речь о том, что такого эффективного способа распространения украинского языка как бесплатные языковые курсы в законе не предусмотрено.

Что касается широкой общественности, то многих удивила норма о том, что государство может ограничивать ввоз в Украину книг на языках не на украинском в порядке, определенном законом. Также для ряда людей неясно, как будут обеспечивать субтитры во время спектаклей иностранных театральных трупп в маленьких городках, где для этого нет технической возможности и средств.

Как будут контролировать соблюдение закона?

Предлагают ввести штрафы для чиновников и других должностных лиц, которые не пользуются на работе украинским языком. За публичное оскорбление украинского языка как государственного вводят уголовную ответственность, а именно - лишение свободы до 3 лет за публичное надругательство над флагом, гимном или гербом Украины. Также есть приписка о том, что попытки ввести двуязычие или многоязычие, или предоставление официального статуса любому другому языку на всей территории государства или в отдельном регионе будут приравнивать к свержению конституционного строя. За это можно получить до 10 лет тюрьмы согласно статье 109 УКК.

Также в случае принятия закона в Украине создадут Нацкомиссию по стандартам украинского языка. В ее функции будет входить проработка и утверждение четких стандартов использования государственного языка.

Напомним, ранее народный депутат заявил, что "языковой закон" должны принять до первого тура выборов президента Украины.

Также рассказали о размере штрафов за несоблюдение языкового закона.