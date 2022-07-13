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Медведь из Румынии пришел за украинской черникой и наткнулся на пограничников (видео)

Коллаж РБК-Украина: медведь пришел в украинские Карпаты, чтобы подкрепиться
Автор: Владимир Костырин

Украинские пограничники во время патрулирования границы с Румынией встретили медведя в чаще - косолапый разгуливал по территории национального парка "Верховинский" в Ивано-Франковской области.

Об этом 13 июля передали в Западном региональном управлении ГПС Украины на странице в Facebook.

На кадрах можно увидеть, как медведь что-то выискивает в зарослях, а когда услышал скулящую собаку пограничников - сразу же обернулся на звук, приподнялся на задних лапах и принялся изучать "гостей" в своем лесном королевстве.

Затем зверь решил уйти в чащу далее по своим делам. Пограничный наряд тоже продолжил патрулирование территории.

Видео: пограничники повстречали медведя в национальном парке "Верховинский"

По словам старшего научного сотрудника института экологии Карпат Андрея-Тараса Башты, в Карпатах живет самая большая популяция медведей Украины, которая насчитывает 200-300 особей, передает ИА "Вголос".

"Медведи нуждаются в большой территории для жизни. Кроме того, молодые самцы совершают миграции, иногда на тысячу километров. Они ищут себе пару и свободные места, где можно поселиться", - рассказал специалист.

Нередко медведи путешествуют из Румынии в Украину в поисках пищи и новых мест, где можно поселиться. Зоолог отметил, что на границе между странами даже есть специальные тропы, которые косолапые используют для перехода.

Для животных подобные пути являются критически важными. И хотя некоторые пограничные конструкции медведи не могут преодолеть, использовавшуюся ранее старую колючую проволоку они в состоянии перелезть или разорвать, говорит Башта.

Пограничники рассказали о встрече с медведем в Карпатах (фото: facebook.com/zahidnuy.kordon)

"Вполне возможно, что этот медведь таки мигрировал через границу в поисках пищи. Сейчас созревает черника и медведи ее едят. Это дает им возможность накопить жировые запасы, чтобы успешно перезимовать", - отмечает специалист.

При этом зоолог добавил, что люди, которые в эту пору собирают чернику, могут повстречать медведей на горной долине, и при подобных "свиданиях" не исключены инциденты - обычно косолапые убегают от человека, но порой могут и атаковать.

Та, уже были случаи, когда между медведем и людьми в черничнике возникал конфликт, но, к счастью, без трагических последствий для обеих сторон, добавил Башта.

Между тем, сейчас медведей можно встретить в малинниках, черничниках и других ягодах.

К слову, ранее в июне медведя, прогуливающегося вдоль автодороги, заметили в Чернобыльской зоне отчуждения средь бела дня проезжавшие мимо люди. Видео такой внезапной встречи быстро разлетелось в сети.

Видео: в Чернобыльской зоне люди наткнулись на медведя-путешественника

Добавим также, что медведи вернулись в Чернобыль и были замечены в зоне отчуждения в сентябре 2021-го - впервые за 100 лет.

А уже через пару месяцев сотрудники заповедника натолкнулись на остатки обеда бурого зверюги, который поймал и слопал оленя.

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Государственная пограничная службаКарпаты