"Каждый выбрал развитие": Каменских рассказала, какую роль в создании NK сыграл Потап

Настя и Потап (instagram.com/kamenskux)

Настя Каменских призналась, как Потап отреагировал на ее сольную карьеру

Знаменитая украинская певица Настя Каменских, которая недавно откровенно высказалась о своей патриотической позиции, рассказала, какую роль в создании ее сольного проекта NK сыграл Потап. В интервью STYLER она поделилась мыслями о том, как из "девчонки-пацанки" в дуэте "Потап и Настя" перевоплотилась в светскую диву.

"Мы поставили дуэт на паузу, так как захотели попробовать что-то новое и воплотить в жизнь идеи и проекты, на которые ранее не хватало времени. Я сфокусирована сейчас на своем сольном проекте NK. У Потапа появилась возможность уделить больше времени группе MOZGI. Мой новый образ полностью отображает ту Настю, какой она есть сегодня", - призналась артистка.

Фото: дуэт "Потап и Настя" (instagram.com/kamenskux)

Также Настя сообщила, как Потап повлиял на ее выбор двигаться в сольном направлении.

"Само собой, поддержал. Но в целом мы два самостоятельных артиста, которые продолжают поддерживать отличные отношения, при этом каждый выбрал развитие в своем проекте", - отметила Каменских.

Фото: дуэт "Потап и Настя" (instagram.com/kamenskux)

Каменских добавила, что не работает с MOZGI Ent. - продюсерским центром, который принадлежит Потапу и его бывшей жене, Ирине Горовой.

"Я занимаюсь своим проектом с моей командой #nkteam", - констатировала артистка.

Видео: NK НАСТЯ КАМЕНСКИХ - ТРИМАЙ (Youtube/NKofficial)

Напомним, Настя Каменских рассказала, готова ли пойти в политику. На вопрос, может ли случиться так, что в скором будущем украинцы увидят певицу в политике, она дала откровенный ответ.

Также читайте мнение Насти о "спортивной" мотивации.

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