"С разбитым корытом останешься": поклонники призывают Лорак помириться с мужем ради дочери

Фото: (instagram.com/anilorak)

Фанаты призывают Лорак помириться с мужем ради ребенка

Поклонники украинской артистки Ани Лорак, которой, по данным СМИ, недавно изменил супруг, просят исполнительницу не разрушать семью ради ребенка. Призывы к примирению написаны под фотографиями артистки в социальной сети Instagram.

Каролина Куек (настоящее имя артистки) опубликовала черно-белую фотографию с дочерью, чем спровоцировала фанатов задуматься о будущем их семьи.

Фото: (instagram.com/anilorak)

Фанаты считают, что бизнесмен Мурат Налчаджиоглу любит свою семью и не бросит их ради случайной связи. Поклонники считают, что 7-летней дочери нужен отец несмотря ни на что.

"Согласна. Но у меня даже нет сомнений: и это все пройдет. И семья сохранится. И будут они жить долго и счастливо! Разум победит. Совет да любовь Вам АННУШКА В ВАШЕЙ СЕМЬЕ. А другой муж будет, думаете, лучше будет? Поверьте моему жизненному опыту. Уверенна Мурат мудрый парень. Анну он ни на кого не променяет. И не потому что АННА более самодостаточна", "Он не способен своих самых любимых девочек разлюбить и оставить, ради случайной связи. Мурат — берегите и дорожите семьей", "Аня простите мужа, не разрушайте семью!!! Дайте ему шанс!!!", "Ради карьеры и славы можно предать Родину, можно разрушить семью, но финал с "разбитым корытом" никто не отменял", — пишут в сети.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/anilorak

Напомним, в конце июля в сети опубликовали видео, на котором запечатлен супруг украинской певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу в компании эффектной киевлянки.

Ранее отец Ани Лорак прокомментировал "похождения" мужа звезды. Мирослав Куек заявил, что якобы то, что Мурат Налчаджиоглу изменяет его дочери – это слухи, которые рушат их семью.

После сканадала с изменой мужа, Ани Лорак с дочерью улетели в Израиль.

Видео: (video.rbc.ua)