"Спасибо за Крым": культовая артистка-любительница Путина попала в "Миротворец"

"Чистилище" приютило российского композитора
Известный советский и российский композитор Александра Пахмутова, которая является автором более 400 песен, угодила в базу организации "Миротворец". Соответствующая запись появилась в разделе "Чистилище".
88-летняя артистка попала в черный список за открытое оправдание российской агрессии против Украины.
Фото: facebook com/Александра Пахмутова
На сайте добавили ссылку на беседу композитора и ее мужа – поэта-песенника Николая Добронравова с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Я хочу сказать, что мы Ваши болельщики. Спасибо Вам за Крым", - сказала композитор Путину.
Видео: Пахмутова - спасибо за Крым (YouTube/борец с антисимитизмом)
Скриншот (myrotvorets.center/criminal)
Стоит отметить, что Пахмутова с 1971 года является почетным гражданином Луганска.
Композиции Пахмутовой исполняли ВИА "Песняры", Иосиф Кобзон ("В одном почтовом ящике", "Где-то в поле возле Магадана"), Николай Басков, Людмила Гурченко ("Вера"), Надежда Бабкина ("Говорили-балакали"), София Ротару ("Звезды становятся ближе"), Валерий Леонтьев ("Парус алый") и многие другие.
Ранее сообщалось, что известная российская звезда угодила в "Чистилище".
Кстати, знаменитый диджей угодил в базу "Миротворца".
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