"Спасибо за Крым": культовая артистка-любительница Путина попала в "Миротворец"

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"Чистилище" приютило российского композитора

Известный советский и российский композитор Александра Пахмутова, которая является автором более 400 песен, угодила в базу организации "Миротворец". Соответствующая запись появилась в разделе "Чистилище".

88-летняя артистка попала в черный список за открытое оправдание российской агрессии против Украины.

Фото: facebook com/Александра Пахмутова

На сайте добавили ссылку на беседу композитора и ее мужа – поэта-песенника Николая Добронравова с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я хочу сказать, что мы Ваши болельщики. Спасибо Вам за Крым", - сказала композитор Путину.

Видео: Пахмутова - спасибо за Крым (YouTube/борец с антисимитизмом)

Скриншот (myrotvorets.center/criminal)

Стоит отметить, что Пахмутова с 1971 года является почетным гражданином Луганска.

Композиции Пахмутовой исполняли ВИА "Песняры", Иосиф Кобзон ("В одном почтовом ящике", "Где-то в поле возле Магадана"), Николай Басков, Людмила Гурченко ("Вера"), Надежда Бабкина ("Говорили-балакали"), София Ротару ("Звезды становятся ближе"), Валерий Леонтьев ("Парус алый") и многие другие.

Ранее сообщалось, что известная российская звезда угодила в "Чистилище".

Кстати, знаменитый диджей угодил в базу "Миротворца".

Напомним, известного французского актера-"крымнашиста" избили в Москве.

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