Хрустящая и сочная квашеная капуста: простой домашний рецепт без уксуса
Квашеная капуста - традиционная закуска, прекрасно дополняющая мясные блюда, картофель и разнообразные гарниры. Предлагаю простой рецепт домашнего квашения капусты с морковью, лавровым листом и черным перцем без добавления уксуса.
Как приготовить такое блюдо и что следует учесть, рассказывает редактор Styler Остапова Анастасия.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
- белокочанная капуста – 3 кг;
- морковь – 300 г;
- каменная нейодированная соль – 70 г;
- лавровый лист – 3-4 шт.;
- черный перец горошком – 10-15 шт.
Квашеная капуста с морковью в собственном соке
За основу для приготовления можно взять рецепт хрустящей квашеной капусты. Предлагаю свой вариант приготовления с морковью и специями без уксуса, сахара и добавления воды.
Что важно знать:
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время подготовки - 30-40 минут;
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время приготовления - от нескольких дней до нескольких недель в зависимости от температуры и степени ферментации;
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сложность - легкая;
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Способ приготовления - естественное квашение в собственном соку.
Пошаговый рецепт приготовления квашеной капусты
Сначала снимаю с капусты верхние листья, разрезаю ее на несколько частей и удаляю кочерыжку. Затем тонко шинкую капусту ножом или с помощью специальной шинковки.
Морковь очищаю и натираю на большой терке. Отдельно готовлю соль, лавровый лист и чёрный перец горошком.
Далее в большой чистой емкости соединяю нашинкованную капусту и морковь, добавляю соль и перемешиваю овощи руками. Слегка обходя капусту, чтобы она начала выделять сок, но оставалась хрустящей.
Затем добавляю лавровый лист и черный перец горошком и еще раз все перемешиваю, чтобы специи равномерно распределились.
Плотно утрамбовую капусту в чистой емкости, подходящей для контакта с пищевыми продуктами. Сверху ставлю тарелку с фитилем, чтобы овощи оставались полностью погруженными в собственный сок.
Оставляю капусту кваситься при комнатной температуре. Во время ферментации слежу за уровнем рассола и выходом газов. Не закрываю емкость герметично обычной крышкой.
Когда активное брожение завершится, а капуста приобретет характерный кисловатый вкус, перевожу ее в чистые банки и ставлю в холодильник.
Перед подачей капусты можно заправить ароматным подсолнечным маслом и добавить нарезанный репчатый лук.
Что следует учесть во время приготовления
Чтобы домашняя квашеная капуста оставалась хрустящей и имела приятный вкус, рекомендую соблюдать несколько правил:
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выбирать плотные кочаны белокочанной капусты среднепоздних или поздних сортов;
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использовать примерно 20-25 г соли на 1 кг овощей;
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не уменьшать произвольно количество соли, поскольку она важна для правильной ферментации;
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использовать стеклянную, эмалированную или пищевую пластиковую посуду;
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следить, чтобы капуста на протяжении всего процесса квашения оставалась под рассолом;
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хранить готовую капусту в холодильнике.
По рекомендациям Национального центра домашнего консервирования продуктов США оптимальная температура для полноценной ферментации капусты составляет примерно 21-24 градуса тепла. В таких условиях процесс может длиться около трех-четырех недель.