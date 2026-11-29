Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты: белокочанная капуста – 3 кг;

морковь – 300 г;

каменная нейодированная соль – 70 г;

лавровый лист – 3-4 шт.;

черный перец горошком – 10-15 шт.

Квашеная капуста с морковью в собственном соке

За основу для приготовления можно взять рецепт хрустящей квашеной капусты. Предлагаю свой вариант приготовления с морковью и специями без уксуса, сахара и добавления воды.

Что важно знать:

время подготовки - 30-40 минут;

время приготовления - от нескольких дней до нескольких недель в зависимости от температуры и степени ферментации;

сложность - легкая;

Способ приготовления - естественное квашение в собственном соку.

Капуста и морковь для приготовления домашней закуски (Фото: Анастасия Остапова, Styler)

Пошаговый рецепт приготовления квашеной капусты

Сначала снимаю с капусты верхние листья, разрезаю ее на несколько частей и удаляю кочерыжку. Затем тонко шинкую капусту ножом или с помощью специальной шинковки.

Морковь очищаю и натираю на большой терке. Отдельно готовлю соль, лавровый лист и чёрный перец горошком.

Подготовленные ингредиенты для квашения капусты (Фото: Анастасия Остапова, Styler)

Далее в большой чистой емкости соединяю нашинкованную капусту и морковь, добавляю соль и перемешиваю овощи руками. Слегка обходя капусту, чтобы она начала выделять сок, но оставалась хрустящей.

Затем добавляю лавровый лист и черный перец горошком и еще раз все перемешиваю, чтобы специи равномерно распределились.

Плотно утрамбовую капусту в чистой емкости, подходящей для контакта с пищевыми продуктами. Сверху ставлю тарелку с фитилем, чтобы овощи оставались полностью погруженными в собственный сок.

Капуста с морковью и специями перед квашением (Фото: Анастасия Остапова, Styler)

Оставляю капусту кваситься при комнатной температуре. Во время ферментации слежу за уровнем рассола и выходом газов. Не закрываю емкость герметично обычной крышкой.

Когда активное брожение завершится, а капуста приобретет характерный кисловатый вкус, перевожу ее в чистые банки и ставлю в холодильник.

Перед подачей капусты можно заправить ароматным подсолнечным маслом и добавить нарезанный репчатый лук.

Что следует учесть во время приготовления

Чтобы домашняя квашеная капуста оставалась хрустящей и имела приятный вкус, рекомендую соблюдать несколько правил:

выбирать плотные кочаны белокочанной капусты среднепоздних или поздних сортов;

использовать примерно 20-25 г соли на 1 кг овощей;

не уменьшать произвольно количество соли, поскольку она важна для правильной ферментации;

использовать стеклянную, эмалированную или пищевую пластиковую посуду;

следить, чтобы капуста на протяжении всего процесса квашения оставалась под рассолом;

хранить готовую капусту в холодильнике.

По рекомендациям Национального центра домашнего консервирования продуктов США оптимальная температура для полноценной ферментации капусты составляет примерно 21-24 градуса тепла. В таких условиях процесс может длиться около трех-четырех недель.