Для приготування знадобляться такі інгредієнти: білокачанна капуста - 3 кг;

морква - 300 г;

кам'яна нейодована сіль - 70 г;

лавровий лист - 3-4 шт.;

чорний перець горошком - 10-15 шт.

Квашена капуста з морквою у власному соку

За основу для приготування можна взяти рецепт хрусткої квашеної капусти . Пропоную свій варіант приготування з морквою та спеціями, без оцту, цукру й додавання води.

Що важливо знати:

час підготовки - 30-40 хвилин;

час приготування - від кількох днів до кількох тижнів залежно від температури та ступеня ферментації;

складність - легка;

спосіб приготування - природне квашення у власному соку.

Капуста та морква для приготування домашньої закуски (Фото: Остапова Анастасія, Styler)

Покроковий рецепт приготування квашеної капусти

Спочатку знімаю з капусти верхні листки, розрізаю її на кілька частин та видаляю качан. Потім тонко шаткую капусту ножем або за допомогою спеціальної шатківниці.

Моркву очищаю та натираю на великій тертці. Окремо готую сіль, лавровий лист і чорний перець горошком.

Підготовлені інгредієнти для квашення капусти (Фото: Остапова Анастасія, Styler)

Далі у великій чистій ємності з'єдную нашатковану капусту та моркву, додаю сіль і перемішую овочі руками. Злегка обминаю капусту, щоб вона почала виділяти сік, але залишалася хрусткою.

Після цього додаю лавровий лист та чорний перець горошком і ще раз усе перемішую, щоб спеції рівномірно розподілилися.

Щільно утрамбовую капусту в чистій ємності, придатній для контакту з харчовими продуктами. Зверху ставлю тарілку з гнітом, щоб овочі залишалися повністю зануреними у власний сік.

Капуста з морквою та спеціями перед квашенням (Фото: Остапова Анастасія, Styler)

Залишаю капусту кваситися за кімнатної температури. Під час ферментації стежу за рівнем розсолу та виходом газів. Не закриваю ємність герметично звичайною кришкою.

Коли активне бродіння завершиться, а капуста набуде характерного кислуватого смаку, перекладаю її в чисті банки та ставлю в холодильник.

Перед подаванням капусту можна заправити ароматною соняшниковою олією та додати нарізану ріпчасту цибулю.

Що варто врахувати під час приготування

Щоб домашня квашена капуста залишалася хрусткою та мала приємний смак, рекомендую дотримуватися кількох правил:

обирати щільні качани білокачанної капусти середньопізніх або пізніх сортів;

використовувати приблизно 20-25 г солі на 1 кг овочів;

не зменшувати довільно кількість солі, оскільки вона важлива для правильної ферментації;

використовувати скляний, емальований або харчовий пластиковий посуд;

стежити, щоб капуста протягом усього процесу квашення залишалася під розсолом;

зберігати готову капусту в холодильнику.

За рекомендаціями Національного центру домашнього консервування продуктів США, оптимальна температура для повноцінної ферментації капусти становить приблизно 21-24 градуси тепла. За таких умов процес може тривати близько трьох-чотирьох тижнів.