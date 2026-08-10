Кабачковая икра, которую называют "кетчупом": рецепт с секретным ингредиентом
Кабачки этим летом можно не только жарить, добавлять в рагу или делать консервацию с соусом сацебели. Из них следует приготовить необычную закуску с густой текстурой и вкусом, хорошо сочетающимся и с мясом, и с хлебом.
Styler со ссылкой на видео в Instagram пользователя "Ptashka Nadia" рассказывает, как приготовить такую заготовку на зиму.
Автор рецепта рассказала, что необычное название для ее кабачковой икры придумала внучка одной из подписчиц.
"Кетчуп из кабачков", - именно так она назвала этот рецепт.
И, по словам автора, название оказалось очень точным. Благодаря сладкому перцу и овощному соусу готовая икра действительно имеет вкус, несколько напоминающий кетчуп.
Какой получается кабачковая икра
Готовая закуска имеет бархатную, однородную текстуру, приятный аромат и хорошо сбалансированный вкус. Ее можно подавать как соус к мясу, птице или гарнирам, а можно просто намазать на свежий хлеб - в любом случае будет вкусно.
Еще один плюс рецепта - состав. Кроме кабачков и сладкого перца, в икру добавляют половину банки лечо, кетчупа или другого овощного соуса. Именно он, по словам автора, придает заготовке более насыщенный овощной вкус.
Ингредиенты
Для приготовления понадобятся:
- кабачки молодые - 1,5 кг
- сладкий перец - 350 г
- соль - 35 г, примерно 1 столовая ложка с горкой
- сахар - 50 г, примерно 2 столовые ложки без горки
- лечо, кетчуп или другой овощной соус - 0,5 банки, примерно 240 г
- рафинированное масло – 175 мл
- чеснок - 20 г
- уксус 9% - 50 мл.
Как приготовить кабачковую икру
Сначала нужно подготовить кабачки. Если овощи молодые, достаточно промыть их и нарезать кусочками. Если же кабачки уже постарше, с них лучше снять кожуру и удалить семена.
Сладкий перец очистить от семян. Кабачки и перец пропустить через мясорубку.
Овощную массу переложить в большую глубокую кастрюлю. Это важный момент: во время кипения икра может активно булькать и брызгать, поэтому лучше использовать вместительную посуду, чтобы не обжечься.
Добавить соль, сахар, овощной соус и рафинированное масло. Всё хорошо перемешать и поставить на огонь.
После закипания варить овощную массу 30 минут на огне чуть ниже среднего, периодически помешивая.
Через 30 минут добавить измельченный чеснок и перебить все погружным блендером. В результате должна получиться гладкая, густая и однородная масса без больших кусочков овощей.
Затем влить 50 мл 9% уксуса и перемешать хорошо.
Важный момент во время разливки
После добавления уксуса икра еще раз закипеть. Как только это произойдет, кастрюлю можно снимать с огня.
Горячую икру сразу разлить в чистые стерилизованные банки и герметично закрыть крышками.
Автор рецепта отдельно обращает внимание: после добавления уксуса икра может очень активно «прыгать» во время кипения, поэтому нужно быть осторожными и беречь руки от горячих брызг.
Готовую кабачковую икру можно оставить охлаждаться в соответствии с привычным способом консервирования.
С чем подавать кетчуп из кабачков
Такая заготовка может стать универсальным дополнением к домашнему меню. Ее можно подавать:
- к мясу и птице
- к картофелю и другим гарнирам
- как овощной соус
- на бутерброды со свежим или поджаренным хлебом.
А вы пробовать закрывать такую кабачковую икру? Пересылайте рецепт подруге.
Раньше Styler рассказывал, как приготовить кабачки как ананасы на зиму.