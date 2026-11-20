Киноа с тунцом татаки и овощами - рецепт

Ингредиенты

Тунец (стейк) - 200 г

киноа - 80 г

цветная капуста - 70 г

капуста романеско - 50 г

морковь - 50 г

шампиньоны - 40 г

кунжут - 10 г

соевый соус - 2 ч. л.

бальзамический крем-соус - 1 ч. л.

оливковое масло - 1 ч. л.

лимонный сок - 1 ч. л.

соль - по вкусу.

Время приготовления: 30 мин.

Количество порций: 2.

Способ приготовления

Сначала промываем киноа под проточной водой. Перекладываем в кастрюлю, заливаем примерно 100 мл воды и добавляем щепотку соли. Доводим до кипения, убавляем огонь и варим под крышкой в соответствии с инструкцией на упаковке, обычно 15-20 минут. После приготовления оставляем крупу на несколько минут, чтобы она стала рассыпчатой. Цветную капусту и романеско разбираем на небольшие соцветия, морковь нарезаем кружочками, а шампиньоны - пластинками. Капусту и морковь отвариваем примерно 3-4 минуты, чтобы они немного размягчились, после чего сливаем воду. На сковороде разогреваем оливковое масло. Выкладываем шампиньоны и подготовленные овощи, обжариваем примерно 5-7 минут до готовности. В конце добавляем чайную ложку соевого соуса и перемешиваем. Я советую оставлять овощи слегка хрустящими, чтобы они не были слишком мягкими. Тунец обсушиваем бумажным полотенцем, слегка смазываем лимонным соком и обкатываем в кунжуте. Семена нужно немного прижать к поверхности филе, чтобы они хорошо держались. Разогреваем сковороду с остальным маслом и выкладываем тунец. Для традиционного татаки обжариваем рыбу на сильном огне примерно по минуте с каждой стороны, а также немного обжариваем края. Так образуется кунжутная корочка, а середина остается почти сырой. Для этого способа нужно использовать рыбу, пригодную для потребления без полной термической обработки из проверенного магазина. Снимаем тунец со сковороды, оставляем на минуту и нарезаем ломтиками поперек волокон. На тарелку выкладываем готовую киноа, сверху размещаем кусочки тунца. Рядом добавляем обжаренные овощи и грибы. В конце поливаем рыбу бальзамическим крем-соусом.

Мой совет: не добавляйте слишком много бальзамического соуса. Он должен подчеркивать вкус тунца, а не перебивать его. Для начала достаточно одной чайной ложки.

Киноа с тунцом татаки в кунжуте (фото: Юлия Люшнева)

Что важно знать о приготовлении тунца

Татаки - способ приготовления, при котором рыбу быстро обжаривают снаружи, оставляя середину сырой или почти сырой. Однако, такая термическая обработка не гарантирует уничтожения опасных микроорганизмов.

По рекомендациям FDA, для более безопасного потребления рыбу следует готовить к внутренней температуре 63 градуса. Это особенно важно для беременных, детей, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом. В таком случае тунец будет полностью приготовленным, а не традиционным татаки.

Аллергены: рыба, соя, кунжут. Также проверьте состав готового бальзамического соуса.