Кукуруза в рукаве за 10 минут: нереально вкусный рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Что понадобится для ароматного блюда

Для этого рецепта не требуются сложные ингредиенты, а результат превзойдет ожидания:

кукуруза - 3 молодых кочана;

сливочное масло – 30 г (размягченное);

чеснок - 1 зубчик;

хлопья чили - щепотка (для легкой пикантности);

соль - по вкусу;

свежая кинза - несколько веточек.

Пошаговая инструкция по приготовлению

Процесс настолько прост, что после первой попытки вы вряд ли вернетесь к традиционной варке в воде.

Размягчите сливочное масло при комнатной температуре. Добавьте к нему пропущенный через пресс чеснок, соль, мелко нарезанную кинзу и хлопья чили. Тщательно перемешайте до однородности.

Обильно и равномерно натрите каждый очищенный кочан полученным ароматным маслом.

Переложите подготовленную кукурузу в рукав для запекания. Плотно завяжите края. Не забудьте сделать сверху 1–2 крошечных прокола зубочисткой для безопасного выхода излишнего пара.

Положите рукав в микроволновку и готовьте ровно 10 минут на максимальной мощности.

Будьте очень осторожны, разрезая рукав после приготовления, чтобы не обжечь руки горячим паром.