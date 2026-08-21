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Главная Вкусно Кукуруза в рукаве за 10 минут: нереально вкусный рецепт от Эктора Хименеса-Браво
Вкусно 21 августа 2026, 09:59

Кукуруза в рукаве за 10 минут: нереально вкусный рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Как сделать роскошную кукурузу за считанные минуты
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Как быстро приготовить кукурузу (фото сгенерированное ИИ)
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Варка кукурузы обычно ассоциируется с огромными кастрюлями, паром на всю кухню и продолжительным ожиданием у плиты. Однако существует современный, чистый и невероятно быстрый способ получить идеальное блюдо без лишних хлопот.

Приготовление в рукаве для запекания с помощью микроволновки не только экономит ваше время, сводя весь процесс до 10 минут.

Рецептом делится Styler со ссылкой на пост известного повара Эктора Хименеса-Браво в Instagram.

Что понадобится для ароматного блюда

Для этого рецепта не требуются сложные ингредиенты, а результат превзойдет ожидания:

  • кукуруза - 3 молодых кочана;
  • сливочное масло – 30 г (размягченное);
  • чеснок - 1 зубчик;
  • хлопья чили - щепотка (для легкой пикантности);
  • соль - по вкусу;
  • свежая кинза - несколько веточек.

Пошаговая инструкция по приготовлению

Процесс настолько прост, что после первой попытки вы вряд ли вернетесь к традиционной варке в воде.

Размягчите сливочное масло при комнатной температуре. Добавьте к нему пропущенный через пресс чеснок, соль, мелко нарезанную кинзу и хлопья чили. Тщательно перемешайте до однородности.

Обильно и равномерно натрите каждый очищенный кочан полученным ароматным маслом.

Переложите подготовленную кукурузу в рукав для запекания. Плотно завяжите края. Не забудьте сделать сверху 1–2 крошечных прокола зубочисткой для безопасного выхода излишнего пара.

Положите рукав в микроволновку и готовьте ровно 10 минут на максимальной мощности.

Будьте очень осторожны, разрезая рукав после приготовления, чтобы не обжечь руки горячим паром.

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