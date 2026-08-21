Кукуруза в рукаве за 10 минут: нереально вкусный рецепт от Эктора Хименеса-Браво
Варка кукурузы обычно ассоциируется с огромными кастрюлями, паром на всю кухню и продолжительным ожиданием у плиты. Однако существует современный, чистый и невероятно быстрый способ получить идеальное блюдо без лишних хлопот.
Приготовление в рукаве для запекания с помощью микроволновки не только экономит ваше время, сводя весь процесс до 10 минут.
Рецептом делится Styler со ссылкой на пост известного повара Эктора Хименеса-Браво в Instagram.
Что понадобится для ароматного блюда
Для этого рецепта не требуются сложные ингредиенты, а результат превзойдет ожидания:
- кукуруза - 3 молодых кочана;
- сливочное масло – 30 г (размягченное);
- чеснок - 1 зубчик;
- хлопья чили - щепотка (для легкой пикантности);
- соль - по вкусу;
- свежая кинза - несколько веточек.
Пошаговая инструкция по приготовлению
Процесс настолько прост, что после первой попытки вы вряд ли вернетесь к традиционной варке в воде.
Размягчите сливочное масло при комнатной температуре. Добавьте к нему пропущенный через пресс чеснок, соль, мелко нарезанную кинзу и хлопья чили. Тщательно перемешайте до однородности.
Обильно и равномерно натрите каждый очищенный кочан полученным ароматным маслом.
Переложите подготовленную кукурузу в рукав для запекания. Плотно завяжите края. Не забудьте сделать сверху 1–2 крошечных прокола зубочисткой для безопасного выхода излишнего пара.
Положите рукав в микроволновку и готовьте ровно 10 минут на максимальной мощности.
Будьте очень осторожны, разрезая рукав после приготовления, чтобы не обжечь руки горячим паром.
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