Ленивые хачапури на сковороде за 10 минут: простой рецепт без духовки
Когда хочется чего-то сытного и творожного, но совсем нет желания долго возиться с тестом, этот рецепт станет настоящей находкой. Ленивые хачапури готовятся на сковороде буквально за 10 минут и не нуждаются в духовке.
Styler расскажет, как приготовить ленивые хачапури на сковороде из простых продуктов.
Что нужно подготовить из продуктов
Для приготовления вам понадобятся:
- 150 г муки,
- 1 куриное яйцо,
- 250 мл молока,
- 200 г сыра сулугуни (можно моцареллу),
- щепотка соли;
- растительное масло для жарки.
По желанию готовые хачапури можно смазать небольшим кусочком сливочного масла.
Готовим всего за 10 минут
Сначала натрите сулугуни (моцареллу) на крупной терке. В отдельной миске смешайте яйцо, молоко и щепотку соли. Затем постепенно всыпьте муку и хорошо перемешайте венчиком, чтобы не осталось комочков.
Добавьте к тесту натертый сыр и снова все перемешайте. Масса должна получиться достаточно жидкой - это нормально.
Разогрейте сковороду, влейте немного растительного масла и выложите примерно половину творожного теста. Разровняйте его ложкой, накройте крышкой и жарьте на умеренном огне около 2–3 минут.
Когда низ подрумянится, аккуратно переверните хачапури и готовьте еще несколько минут под крышкой. Так же пожарьте вторую половину теста.
Готовые хачапури можно сразу подавать к столу, смазав кусочком сливочного масла – самые вкусные они горячими, когда сыр внутри еще тянется.
Приятного аппетита!
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