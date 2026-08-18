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Главная Вкусно Ленивые хачапури на сковороде за 10 минут: простой рецепт без духовки
Вкусно 18 августа 2026, 12:46

Ленивые хачапури на сковороде за 10 минут: простой рецепт без духовки

Всего несколько простых продуктов и на столе будет горячая сырная вкусность с румяной корочкой
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Ленивые хачапури из сулугуни, которые легко приготовить на сковороде (фото: magnific.com)
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Когда хочется чего-то сытного и творожного, но совсем нет желания долго возиться с тестом, этот рецепт станет настоящей находкой. Ленивые хачапури готовятся на сковороде буквально за 10 минут и не нуждаются в духовке.

Styler расскажет, как приготовить ленивые хачапури на сковороде из простых продуктов.

Что нужно подготовить из продуктов

Для приготовления вам понадобятся:

  • 150 г муки,
  • 1 куриное яйцо,
  • 250 мл молока,
  • 200 г сыра сулугуни (можно моцареллу),
  • щепотка соли;
  • растительное масло для жарки.

По желанию готовые хачапури можно смазать небольшим кусочком сливочного масла.

Готовим всего за 10 минут

Сначала натрите сулугуни (моцареллу) на крупной терке. В отдельной миске смешайте яйцо, молоко и щепотку соли. Затем постепенно всыпьте муку и хорошо перемешайте венчиком, чтобы не осталось комочков.

Добавьте к тесту натертый сыр и снова все перемешайте. Масса должна получиться достаточно жидкой - это нормально.

Разогрейте сковороду, влейте немного растительного масла и выложите примерно половину творожного теста. Разровняйте его ложкой, накройте крышкой и жарьте на умеренном огне около 2–3 минут.

Когда низ подрумянится, аккуратно переверните хачапури и готовьте еще несколько минут под крышкой. Так же пожарьте вторую половину теста.

Вкусные хачапури с сыром готовятся всего за 10 минут (скриншот)

Готовые хачапури можно сразу подавать к столу, смазав кусочком сливочного масла – самые вкусные они горячими, когда сыр внутри еще тянется.

Приятного аппетита!

Напомним, как раньше мы делились интересным, а главное - очень простым рецептом тонкого армянского лаваша, который не рвется и "выдерживает" любую начинку.

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