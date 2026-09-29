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Вкусно 29 сентября 2026, 18:24

Осенняя шарлотка-синабон с корицей и яблоками: как приготовить ароматный десерт (видео)

Два любимых десерта в одном пироге
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Яблочная шарлотка-синабон (фото: Styler)
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Для приготовления этого пирога нужно замесить жидкое тесто с яблоками, выложить начинку с корицей сверху и выпечь в духовке. После этого остается покрыть пирог сахарной глазурью.

Как приготовить шарлотку-синабон, рассказывает Styler со ссылкой на рецепт Валентины Саенко в Instagram.

Ингредиенты

Для яблок:

  • 4 яблока
  • 1 ч. л. корицы
  • 1 ст. л. сахара.

Для теста:

  • 2 яйца
  • 100 г растопленного сливочного масла
  • 300 г молока
  • 360 г муки
  • 10 г разрыхлителя
  • 100 г сахара
  • ванильный сахар - по вкусу.

Для синабоновой начинки:

  • 30 г растопленного сливочного масла
  • 1 ст. л. корицы
  • 70 г сахара.

Для сахарной глазури:

  • 30 г молока
  • 120 г сахарной пудры.

Также пригодится форма 35 на 23 см.

Как приготовить

Яблоки очистите и нарежьте кусочками. Для насыщенного вкуса можно взять яблоки разных сортов: сладкие и кислые. Часть нарежьте кусочками большими, а часть меньшими: так после выпечки они будут иметь разную текстуру. Добавьте к яблокам сахар и корицу и перемешайте.

Для теста смешайте все редкие ингредиенты. Молоко должно быть комнатной температуры. Перемешайте до однородности, после чего добавьте муку, разрыхлитель, ванильный и обычный сахар. Снова перемешайте, добавьте яблоки и выложите тесто в форму, слегка смазанную сливочным маслом.

Для внутренности смешайте все ингредиенты. По консистенции масса должна напоминать сметану. Выложите ее сверху на тесто и слегка прокрутите ложкой.

Выпекайте пирог при температуре 180 градусов примерно 45 минут, пока он не зарумянится. Готовность проверьте шпажкой: тесто не должно тянуться за ней.

Пока пирог еще теплый (через 10-15 минут после духовки), покройте глазурью. Для нее просто смешайте сахарную пудру с молоком.

Горячий пирог будет хрупким, а когда остынет, станет плотнее.

Что сделать, чтобы пирог точно удался

  • Используйте форму нужного размера. Рецепт рассчитан на форму 35 на 23 см. В меньшей форме тесто будет дольше печься и может остаться влажным внутри, а в большей получится слишком тонким.
  • Достаньте молоко из холодильника заранее. Холодное молоко вместе с растопленным маслом может образовать комочки, и тесто получится неровным.
  • Не перемешивайте тесто слишком долго. Достаточно, чтобы исчезла сухая мука, иначе пирог получится более плотным.
  • Не погружайте начинку глубоко. Несколько движений ложкой достаточно, чтобы образовались "разводы". Если перемешать посильнее, начинка растворится в тесте.
  • Следите за верхом пирога. Если он темнеет быстрее, чем пропекается середина, накройте форму фольгой и допекайте.
  • Наносите глазурь на теплое, а не горячее тесто. На горячем пироге она растечет и впитается, а не застынет сверху.
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