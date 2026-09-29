Осенняя шарлотка-синабон с корицей и яблоками: как приготовить ароматный десерт (видео)

Ингредиенты

Для яблок:

4 яблока

1 ч. л. корицы

1 ст. л. сахара.

Для теста:

2 яйца

100 г растопленного сливочного масла

300 г молока

360 г муки

10 г разрыхлителя

100 г сахара

ванильный сахар - по вкусу.

Для синабоновой начинки:

30 г растопленного сливочного масла

1 ст. л. корицы

70 г сахара.

Для сахарной глазури:

30 г молока

120 г сахарной пудры.

Также пригодится форма 35 на 23 см.

Как приготовить

Яблоки очистите и нарежьте кусочками. Для насыщенного вкуса можно взять яблоки разных сортов: сладкие и кислые. Часть нарежьте кусочками большими, а часть меньшими: так после выпечки они будут иметь разную текстуру. Добавьте к яблокам сахар и корицу и перемешайте.

Для теста смешайте все редкие ингредиенты. Молоко должно быть комнатной температуры. Перемешайте до однородности, после чего добавьте муку, разрыхлитель, ванильный и обычный сахар. Снова перемешайте, добавьте яблоки и выложите тесто в форму, слегка смазанную сливочным маслом.

Для внутренности смешайте все ингредиенты. По консистенции масса должна напоминать сметану. Выложите ее сверху на тесто и слегка прокрутите ложкой.

Выпекайте пирог при температуре 180 градусов примерно 45 минут, пока он не зарумянится. Готовность проверьте шпажкой: тесто не должно тянуться за ней.

Пока пирог еще теплый (через 10-15 минут после духовки), покройте глазурью. Для нее просто смешайте сахарную пудру с молоком.

Горячий пирог будет хрупким, а когда остынет, станет плотнее.

Что сделать, чтобы пирог точно удался