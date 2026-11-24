Паста с фаршем в томатном соусе: рецепт сытного ужина за 20 минут (фото)
Когда после рабочего дня не хочется долго стоять у плиты, к ужину можно приготовить пасту с фаршем, томатами в собственном соке и пармезаном. Такое блюдо пригодится также при отключениях света, если дома есть газовая плита.
Как приготовить вкусный ужин за 20 минут, рассказывает редактор Styler Юлия Люшнева.
Ингредиенты для приготовления пасты
На 2 порции понадобятся:
- макароны из твердых сортов пшеницы - 60 г;
- мясной фарш - 100 г;
- томаты в собственном соке - 100 г;
- пармезан - 20 г;
- консервированная красная фасоль - 50 г;
- салат чука - 40 г;
- соль и специи - по вкусу.
Пошаговый рецепт приготовления
Отварите макароны в подсоленной воде в соответствии с инструкцией на упаковке.
Тем временем выложите фарш на разогретую сковороду и обжарьте, разбивая лопаткой комочки мяса. Добавьте помидоры в собственном соке, соль и любимые специи.
Протушите фарш с томатами до полной готовности мяса и загустения соуса. При необходимости добавьте немного воды, в которой варились макароны.
Переложите готовые макароны в сковороду, перемешайте с мясным соусом и прогрейте все еще одну-две минуты.
Выложите пасту в глубокую тарелку и посыпьте мелко натертым пармезаном.
С чем подавать пасту
Мне очень нравится дополнять даже такие простые блюда ингредиентами с разными вкусами и текстурами. В этот раз в пасту я добавила консервированную красную фасоль и салат чука.
Они не нуждаются в дополнительном приготовлении, а сам ужин получается более разнообразным. К тому же, фасоль является дополнительным источником белка и клетчатки.
Аллергены: глютен, молоко и молочные продукты (лактоза).
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