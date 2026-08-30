Перец на зиму, который не разваливается: запомните правило 6 минут

Ингредиенты

На 1 литровую банку понадобится:

мясистый сладкий перец

10 горошин смеси перцев

2 зубчика чеснока

1 полная чайная ложка соли

2 столовые ложки сахара

3 столовые ложки уксуса.

По словам автора, для четырех литровых банок понадобилось около 3 кг перца.

Как приготовить консервированный перец

Сначала подготовьте перец: помойте, очистите семена и нарежьте кусочками. Литровые банки и крышки следует предварительно подготовить в соответствии с выбранным безопасным способом стерилизации.

В каждую банку положите 10 горошин смеси перцев, два зубчика чеснока, нарезанные слайсами, полную чайную ложку соли, две столовые ложки сахара и три столовых ложки уксуса.

Главный секрет - не переварить перец

Затем поставьте воду кипеть и опускайте перец в нее партиями. Накройте кастрюлю крышкой и после закипания варите перец примерно 6 минут, максимум 7.

Важно не передержать овощи в воде: перец должен быть плотным и держать форму.

Готовый перец достаньте шумовкой и переведите в подготовленные банки. Не нужно утрамбовывать его слишком сильно - достаточно плотно заполнить емкость.

Как залить перец

Перец в банках залейте горячей жидкостью по рецепту до самого верха. Далее банки закройте подготовленными крышками.

Автор рецепта советует перевернуть банки вверх дном, накрыть пледом и оставить до полного охлаждения.

После охлаждения домашние консервы нужно хранить в надлежащих условиях, а перед заготовкой следует убедиться, что рецепт соответствует проверенным рекомендациям по безопасному домашнему консервированию. Если есть сомнения в герметичности, запахе, цвете или состоянии банки, такую заготовку не стоит употреблять.

Какой перец получится

По этому способу перец должен оставаться мясистым и плотным, а не развариваться. Сочетание чеснока, специй, сахара и уксуса делает заготовку насыщенной, поэтому ее можно подавать как самостоятельную закуску или добавлять в гарниры и мясные блюда.

Как правильно стерилизовать банки для такой заготовки

Как отмечают специалисты Национального центра хранения домашних продуктов (NCHFP), перед консервацией банки нужно хорошо вымыть с моющим средством и проверить, чтобы на стекле не было трещин или сколов. Сама мойка не стерилизует стекло, поэтому для рецептов, которые в этом нуждаются, банки дополнительно обрабатывают кипятком.

Для предварительной стерилизации ставят на плиту большую кастрюлю с водой.

Когда он закипит, сверху устанавливают решетку, сито или специальную накладку для стерилизации. На нее вверх дном ставят чистую банку.

Стерилизуем:

0,5-0,75 л - 10 минут

1 л - 15 минут

3 л - 20-25 минут.

Важно: стерилизация пустых банок не заменяет правильную термическую обработку самой заготовки. Для домашнего консервирования следует использовать проверенные рецепты с определенными пропорциями, временем и температурой обработки.