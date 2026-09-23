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Главная Вкусно Простой рецепт тыквенной запеканки к чаю: готовится всего 40 мин
Вкусно 23 сентября 2026, 13:37

Простой рецепт тыквенной запеканки к чаю: готовится всего 40 мин

Такая запеканка станет отличным способом использовать сезонную тыкву
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Тыквенная запеканка - простая осенняя выпечка к чаю (фото: Styler)
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Осеннюю тыкву легко превратить в нежную запеканку с ванильным ароматом и румяной корочкой. Для этого рецепта требуются простые продукты, а сама выпечка готовится без сложных кулинарных приемов.

Styler со ссылкой на видео со страницы mamanata.food в Instagram делится простым рецептом тыквенной запеканки, которую легко приготовить дома.

Что нужно для тыквенной запеканки

Для приготовления вам понадобятся:

  • тыква - 500 г,
  • яйца - 2 шт.,
  • сахар - 70 г,
  • ванильный сахар - 10 г,
  • соль - щепотка,
  • молоко - 100 мл,
  • масло - 40 мл,
  • мука - 100 г,
  • разрыхлитель - 10 г.

Как приготовить запеканку?

Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте кусочками и приготовьте к мягкости - его можно запечь или отварить. Затем перебейте тыкву блендером до однородного пюре.

В отдельной миске взбейте яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. Добавьте молоко и растительное масло, перемешайте.

Выложите до яичной смеси тыквенное пюре. Постепенно всыпьте просеянную муку, смешанную с разрыхлителем, и замесите однородное тесто без комочков.

Форму для выпечки смажьте небольшим количеством растительного масла и вылейте тесто. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 35-45 минут - точное время зависит от размера формы и особенностей духовки.

Готовой запеканцы дайте немного остыть. После этого ее можно нарезать и подавать в чай или кофе.

Маленький нюанс: если тыква очень водянистая, после приготовления ее лучше немного отжать или подержать пюре на сите. Тогда консистенция запеканки будет более нежной и плотной, а не редкой.

Приятного аппетита!

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