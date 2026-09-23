Простой рецепт тыквенной запеканки к чаю: готовится всего 40 мин

Что нужно для тыквенной запеканки

Для приготовления вам понадобятся:

тыква - 500 г,

яйца - 2 шт.,

сахар - 70 г,

ванильный сахар - 10 г,

соль - щепотка,

молоко - 100 мл,

масло - 40 мл,

мука - 100 г,

разрыхлитель - 10 г.

Как приготовить запеканку?

Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте кусочками и приготовьте к мягкости - его можно запечь или отварить. Затем перебейте тыкву блендером до однородного пюре.

В отдельной миске взбейте яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. Добавьте молоко и растительное масло, перемешайте.

Выложите до яичной смеси тыквенное пюре. Постепенно всыпьте просеянную муку, смешанную с разрыхлителем, и замесите однородное тесто без комочков.

Форму для выпечки смажьте небольшим количеством растительного масла и вылейте тесто. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 35-45 минут - точное время зависит от размера формы и особенностей духовки.

Готовой запеканцы дайте немного остыть. После этого ее можно нарезать и подавать в чай или кофе.

Маленький нюанс: если тыква очень водянистая, после приготовления ее лучше немного отжать или подержать пюре на сите. Тогда консистенция запеканки будет более нежной и плотной, а не редкой.

Приятного аппетита!