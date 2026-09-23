Простой рецепт тыквенной запеканки к чаю: готовится всего 40 мин
Осеннюю тыкву легко превратить в нежную запеканку с ванильным ароматом и румяной корочкой. Для этого рецепта требуются простые продукты, а сама выпечка готовится без сложных кулинарных приемов.
Styler со ссылкой на видео со страницы mamanata.food в Instagram делится простым рецептом тыквенной запеканки, которую легко приготовить дома.
Что нужно для тыквенной запеканки
Для приготовления вам понадобятся:
- тыква - 500 г,
- яйца - 2 шт.,
- сахар - 70 г,
- ванильный сахар - 10 г,
- соль - щепотка,
- молоко - 100 мл,
- масло - 40 мл,
- мука - 100 г,
- разрыхлитель - 10 г.
Как приготовить запеканку?
Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте кусочками и приготовьте к мягкости - его можно запечь или отварить. Затем перебейте тыкву блендером до однородного пюре.
В отдельной миске взбейте яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. Добавьте молоко и растительное масло, перемешайте.
Выложите до яичной смеси тыквенное пюре. Постепенно всыпьте просеянную муку, смешанную с разрыхлителем, и замесите однородное тесто без комочков.
Форму для выпечки смажьте небольшим количеством растительного масла и вылейте тесто. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 35-45 минут - точное время зависит от размера формы и особенностей духовки.
Готовой запеканцы дайте немного остыть. После этого ее можно нарезать и подавать в чай или кофе.
Маленький нюанс: если тыква очень водянистая, после приготовления ее лучше немного отжать или подержать пюре на сите. Тогда консистенция запеканки будет более нежной и плотной, а не редкой.
Приятного аппетита!
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