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Смачно 23 вересня 2026, 13:37

Простий рецепт гарбузової запіканки до чаю: готується всього 40 хв

Така запіканка стане чудовим способом використати сезонний гарбуз
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Гарбузова запіканка - проста осіння випічка до чаю (фото: Styler)
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Осінній гарбуз легко перетворити на ніжну запіканку з ванільним ароматом і рум'яною скоринкою. Для цього рецепта потрібні прості продукти, а сама випічка готується без складних кулінарних прийомів.

Styler з посиланням на відео зі сторінки mamanata.food в Instagram ділиться простим рецептом гарбузової запіканки, яку легко приготувати вдома.

Що потрібно для гарбузової запіканки

Для приготування вам знадобляться:

  • гарбуз - 500 г,
  • яйця - 2 шт.,
  • цукор - 70 г,
  • ванільний цукор - 10 г,
  • сіль - дрібка,
  • молоко - 100 мл,
  • олія - 40 мл,
  • борошно - 100 г,
  • розпушувач - 10 г.

Як приготувати запіканку

Гарбуз очистіть від шкірки та насіння, наріжте шматочками й приготуйте до м'якості - його можна запекти або відварити. Потім перебийте гарбуз блендером до однорідного пюре.

В окремій мисці збийте яйця з цукром, ванільним цукром і дрібкою солі. Додайте молоко та олію, перемішайте.

Викладіть до яєчної суміші гарбузове пюре. Поступово всипте просіяне борошно, змішане з розпушувачем, і замісіть однорідне тісто без грудочок.

Форму для випікання змастіть невеликою кількістю олії та вилийте тісто. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 35-45 хвилин - точний час залежить від розміру форми та особливостей духовки.

Готовій запіканці дайте трохи охолонути. Після цього її можна нарізати та подавати до чаю або кави.

Маленький нюанс: якщо гарбуз дуже водянистий, після приготування його краще трохи відтиснути або потримати пюре на ситі. Тоді консистенція запіканки буде більш ніжною та щільною, а не рідкою.

Смачного!

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