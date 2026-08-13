Именно тот вкус американских бургеров: как закрыть хрустящие огурцы пикули на зиму
Огурцы пикули с луком легко приготовить дома, а зимой они прекрасно дополнят бургеры, сэндвичи и шаурму.
Styler со ссылкой на видео в Instagram пользователя под ником "bude_smachno_razom" рассказывает, как сделать хрустящую заготовку с пикантным вкусом, для которой понадобятся простые ингредиенты.
Огурцы пикули - идеальный вариант к бургерам
Если вы любите бургеры, сэндвичи или домашнюю шаурму, стоит попробовать приготовить американские пикули самостоятельно. Огурцы получаются ароматными, с приятным кисло-сладким вкусом и пикантной ноткой горчицы.
Еще один плюс рецепта - для него не нужны сложные ингредиенты.
Что нужно для маринованных огурцов
Основные ингредиенты:
- огурцы - 1 кг
- лук - 2 шт. (примерно 250 г)
- соль - 2 ч. л.
Для маринада:
- яблочный уксус 6% - 350 мл
- сахар - 250 г
- куркума - ½ ч. л.
- французская горчица - 2 ст. л.
Как подготовить огурцы
Сначала хорошо промойте огурцы под проточной водой. Нарежьте их кружочками толщиной примерно 0,5 см.
Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами.
Переложите огурцы и лук в глубокую миску, добавьте соль и хорошо перемешайте. Оставьте овощи примерно на один час - за это время огурцы должны пустить сок.
Зачем это делать перед маринованием
Этот этап лучше не пропускать. Соль помогает вытянуть из огурцов лишнюю жидкость, благодаря чему они лучше впитывают маринад и сохраняют приятную текстуру.
Через час слейте сок, который выделили овощи, а огурцы с луком откиньте на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость. Промывать их водой не нужно.
Готовим кисло-сладкий маринад
Для маринада налейте в кастрюлю 350 мл яблочного уксуса, добавьте 250 г сахара, половину чайной ложки куркумы и две ложки французской горчицы.
Поставьте кастрюлю на плиту и доведите смесь до кипения. Куркума придаст огурцам характерный золотистый оттенок, а горчица - легкой пикантности.
Сколько варить огурцы
Когда закипит маринад, добавьте подготовленные огурцы с луком.
Перемешайте и проварите овощи 5-7 минут. Важно не передержать огурцы на огне, ведь для пикули они должны оставаться не слишком мягкими.
Как закрыть пикули на зиму
Горячие огурцы вместе с маринадом разложите в заранее стерилизованные банки.
Закройте банки крышками, переверните вверх дном и хорошо укутайте одеялом.
Оставьте в таком положении до полного охлаждения - примерно на 12-24 часа.
После этого проверьте банки и перенесите их в прохладное темное место.
С чем есть домашние пикули
Такие огурчики можно использовать не только как зимнюю консервацию. Они прекрасно дополнят:
- домашние бургеры
- сэндвичи
- шаурму
- хот-доги
- мясные блюда
- салаты.
А если хочется максимально приблизиться к вкусу американского бургера, положите несколько ломтиков прямо на котлету вместе с соусом и сыром - кисло-сладкий маринад хорошо уравновешивает насыщенный вкус мяса.
Маленький секрет для особого вкуса
Не нарезайте огурцы слишком тонко. Кружочки около 0,5 см лучше держат форму после тепловой обработки и остаются приятными на вкус.
Результат: ароматные кисло-сладкие пикули с луком, которые можно подать к любимым блюдам уже сейчас или оставить как вкусную заготовку на зиму.
Раньше Styler рассказывал, как приготовить маринованные огурцы "как из супермаркета".