rbc.ua
Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Главная Вкусно Сливовый пирог, который тает во рту: добавьте этот простой ингредиент
Вкусно 18 августа 2026, 15:38

Сливовый пирог, который тает во рту: добавьте этот простой ингредиент

Есть одна деталь в рецепте, благодаря которой пирог остается нежным
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Пирог со сливами (фото: Magnific)
Поделиться:

Сезонные сливы отлично подходят для домашней выпечки, а этот рецепт поможет использовать их особенно вкусно. Пирог готовится просто, а творожная основа делает его нежным и сочным.

Как приготовить такой десерт к чаю, рассказывает Styler со ссылкой на видео в Instagram фудблогера Ptashka Nadia.

Что нужно для сливового пирога

Ингредиенты

  • кисломолочный творог - 350 г
  • яйца - 2 шт.
  • сахар - 100 г
  • ванильный сахар - 1 ч. л.
  • соль - ½ ч. л.
  • рафинированное масло - 100 мл
  • сливочное масло - 100 г
  • мука - 200 г
  • разрыхлитель - 2 ч. л.
  • сливы - по вкусу.

Совет: для пирога лучше брать спелые, но не слишком мягкие сливы. Они дадут достаточно сока и аромата, но не превратят верхушку пирога в сплошное пюре.

Как приготовить сливовый пирог

1. Приготовьте творожную основу

В глубокую миску положите творог, яйца, сахар, ванильный сахар и соль. Добавьте рафинированное и мягкое сливочное масло.

Погружным блендером перебейте все до однородной гладкой массы. Именно этот шаг поможет сделать творожную структуру пирога особенно нежной.

2. Добавьте муку

Муку просейте вместе с разрыхлителем. Постепенно всыпьте сухие ингредиенты в творожную массу и перемешайте лопаткой.

Не пугайтесь, если тесто получится достаточно густым - для этого пирога такая консистенция является нормальной.

3. Выложите тесто в форму

Силиконовую форму наполните тестом и разровняйте поверхность ложкой или лопаткой.

Сливы помойте, разрежьте пополам и удалите косточки. Выложите половинки слив срезом вверх прямо на тесто.

4. Выпекайте

Поставьте пирог в предварительно разогретую до 180°C духовку. Выпекайте примерно 40-45 минут.

Точное время зависит от особенностей духовки и размера формы, поэтому ближе к концу выпечки следует проверить готовность.

5. Дайте пирогу остыть

Готовый пирог вытащите из духовки и оставьте полностью остыть. Не торопитесь нарезать его горячим - творожная структура должна стабилизироваться, тогда кусочки будут аккуратными.

Каким получается пирог

В результате получается нежный, влажный и ароматный сливовый пирог с мягкой творожной текстурой. Сливы придают приятную кислинку и сочность, а ваниль делает аромат десерта особенно аппетитным.

Такой пирог хорошо подходит как теплым, так и полностью охлажденным - особенно с чашкой кофе или чая.

Рецепты Сливы Пирог
Читайте также Как отогнать бабочек и спасти капусту: топ действенных "ароматных" советов для дачника 18 августа 2026, 15:04 По этим приметам огородники издавна определяли, когда будет дождь: посмотрите на растения перед поливом 18 августа 2026, 14:29 Модницы уже достают из старого ящика бабушкины украшения: 5 вещей, которые снова в тренде 18 августа 2026, 13:55 Медуза или НЛО на Марсе: NASA зафиксировало странный объект на Красной планете 18 августа 2026, 13:16 Ленивые хачапури на сковороде за 10 минут: простой рецепт без духовки 18 августа 2026, 12:46
Больше интересного
Гороскопы Эти знаки Зодиака рождены быть боссами: кто возглавил рейтинг лидеров 18 августа 2026, 12:00
Полезное Этот простой ответ на вопрос гарантированно доведет партнера до бешенства 18 августа 2026, 10:56
Вкусно Рецепту более 100 лет: самый простой способ закрыть идеальные хрустящие огурцы 18 августа 2026, 10:09
Полезное Нагар отпадет сам через 15 минут: вот что нужно сделать для идеально чистой сковороды 18 августа 2026, 09:16
Люди Под Киевом рыбак поймал огромного сома: на что клевал этот "монстр" 18 августа 2026, 08:10