Сливовый пирог, который тает во рту: добавьте этот простой ингредиент

Что нужно для сливового пирога

Ингредиенты

кисломолочный творог - 350 г

яйца - 2 шт.

сахар - 100 г

ванильный сахар - 1 ч. л.

соль - ½ ч. л.

рафинированное масло - 100 мл

сливочное масло - 100 г

мука - 200 г

разрыхлитель - 2 ч. л.

сливы - по вкусу.

Совет: для пирога лучше брать спелые, но не слишком мягкие сливы. Они дадут достаточно сока и аромата, но не превратят верхушку пирога в сплошное пюре.

Как приготовить сливовый пирог

1. Приготовьте творожную основу

В глубокую миску положите творог, яйца, сахар, ванильный сахар и соль. Добавьте рафинированное и мягкое сливочное масло.

Погружным блендером перебейте все до однородной гладкой массы. Именно этот шаг поможет сделать творожную структуру пирога особенно нежной.

2. Добавьте муку

Муку просейте вместе с разрыхлителем. Постепенно всыпьте сухие ингредиенты в творожную массу и перемешайте лопаткой.

Не пугайтесь, если тесто получится достаточно густым - для этого пирога такая консистенция является нормальной.

3. Выложите тесто в форму

Силиконовую форму наполните тестом и разровняйте поверхность ложкой или лопаткой.

Сливы помойте, разрежьте пополам и удалите косточки. Выложите половинки слив срезом вверх прямо на тесто.

4. Выпекайте

Поставьте пирог в предварительно разогретую до 180°C духовку. Выпекайте примерно 40-45 минут.

Точное время зависит от особенностей духовки и размера формы, поэтому ближе к концу выпечки следует проверить готовность.

5. Дайте пирогу остыть

Готовый пирог вытащите из духовки и оставьте полностью остыть. Не торопитесь нарезать его горячим - творожная структура должна стабилизироваться, тогда кусочки будут аккуратными.

Каким получается пирог

В результате получается нежный, влажный и ароматный сливовый пирог с мягкой творожной текстурой. Сливы придают приятную кислинку и сочность, а ваниль делает аромат десерта особенно аппетитным.

Такой пирог хорошо подходит как теплым, так и полностью охлажденным - особенно с чашкой кофе или чая.