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Главная Вкусно Завтрак, который напомнит о вкусе детства: простой рецепт яичницы в батоне от Миши Кацурина
Вкусно 02 октября 2026, 08:16

Завтрак, который напомнит о вкусе детства: простой рецепт яичницы в батоне от Миши Кацурина

Хрустящий батон, яйца, колбаса и сыр - простой вариант сытного завтрака
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Михаил Кацурин и его завтрак (фото: Styler)
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Михаил Кацурин поделился рецептом завтрака, который готовила ему в детстве мама. Для приготовления блюда пригодятся простые и доступные продукты.

Как приготовить этот завтрак, рассказывает Styler со ссылкой на рецепт в Instagram ресторатора Михаила Кацурина.

Ингредиенты

  • батон - 1 шт.
  • яйца - 3 шт.
  • вареная колбаса - 300 г
  • твердая моцарелла - 300 г
  • томаты - 200 г
  • оливковое масло - 20 г
  • сливочное масло - 20 г
  • соль и перец - по вкусу.

Как приготовить

"Этот завтрак мне готовила мама, а все, что готовит мама - идеальное", - отметил Кацурин.

Колбасу и помидоры нарежьте крупными кубиками, творог натрите. Батон нарежьте толстыми ломтиками и извлеките мягкую часть, оставив хлеб по краям.

Яйца посолите, поперчите и взбейте до однородности. Разогрейте сковороду, добавьте оливковое и сливочное масло. Когда масло растопится, выложите ломтики батона.

В каждый ломтик налейте яичную смесь. Сверху выложите помидоры и колбасу, затем щедро посыпьте сыром.

Жарьте на среднем огне, пока яйцо не схватится. Затем осторожно переверните ломтики и доведите до золотистой корочки с другой стороны. Подавайте яичницу горячей.

Как сделать блюдо вкуснее

  • Добавляйте начинку равномерно. Не кладите много колбасы или томатов в один ломтик, чтобы яйцо хорошо прожарилось, а батон не потерял форму.
  • Хорошо разогрейте сковороду. Это поможет батону быстрее подрумяниться и образовать хрустящую корочку.
  • Жарьте на среднем огне. На сильном огне батон может подгореть раньше, чем приготовится яичная начинка.
  • Переворачивайте ломтики только после того, как яйцо схватится. Так начинка не выпадает во время переворачивания.
  • Подавайте блюдо сразу после приготовления. Горячий батон останется хрустящим, а сыр - расплавленным.
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