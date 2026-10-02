Завтрак, который напомнит о вкусе детства: простой рецепт яичницы в батоне от Миши Кацурина

Ингредиенты

батон - 1 шт.

яйца - 3 шт.

вареная колбаса - 300 г

твердая моцарелла - 300 г

томаты - 200 г

оливковое масло - 20 г

сливочное масло - 20 г

соль и перец - по вкусу.

Как приготовить

"Этот завтрак мне готовила мама, а все, что готовит мама - идеальное", - отметил Кацурин.

Колбасу и помидоры нарежьте крупными кубиками, творог натрите. Батон нарежьте толстыми ломтиками и извлеките мягкую часть, оставив хлеб по краям.

Яйца посолите, поперчите и взбейте до однородности. Разогрейте сковороду, добавьте оливковое и сливочное масло. Когда масло растопится, выложите ломтики батона.

В каждый ломтик налейте яичную смесь. Сверху выложите помидоры и колбасу, затем щедро посыпьте сыром.

Жарьте на среднем огне, пока яйцо не схватится. Затем осторожно переверните ломтики и доведите до золотистой корочки с другой стороны. Подавайте яичницу горячей.

Как сделать блюдо вкуснее