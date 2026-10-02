Сніданок, який нагадає про смак дитинства: простий рецепт яєчні в батоні від Міші Кацуріна
Михайло Кацурін поділився рецептом сніданку, який готувала йому в дитинстві мама. Для приготування страви знадобляться прості та доступні продукти.
Як приготувати цей сніданок, розповідає Styler із посиланням на рецепт в Instagram ресторатора Михайла Кацуріна.
Інгредієнти
- батон - 1 шт.
- яйця - 3 шт.
- варена ковбаса - 300 г
- тверда моцарела - 300 г
- томати - 200 г
- оливкова олія - 20 г
- вершкове масло - 20 г
- сіль і перець - за смаком.
Як приготувати
"Цей сніданок мені готувала мама, а все, що готує мама - ідеальне", - зазначив Кацурін.
Ковбасу та помідори наріжте крупними кубиками, сир натріть. Батон наріжте товстими скибками та вийміть м'яку частину, залишивши хліб по краях.
Яйця посоліть, поперчіть і збийте до однорідності. Розігрійте пательню, додайте оливкову олію та вершкове масло. Коли масло розтопиться, викладіть скибки батона.
У кожну скибку налийте яєчну суміш. Зверху викладіть помідори та ковбасу, а потім щедро посипте сиром.
Смажте на середньому вогні, поки яйце не схопиться. Потім обережно переверніть скибки та доведіть до золотистої скоринки з іншого боку. Подавайте яєчню гарячою.
Як зробити страву смачнішою
- Додавайте начинку рівномірно. Не кладіть забагато ковбаси чи томатів в одну скибку, щоб яйце добре просмажилося, а батон не втратив форму.
- Добре розігрійте пательню. Це допоможе батону швидше підрум'янитися та утворити хрустку скоринку.
- Смажте на середньому вогні. На сильному вогні батон може підгоріти раніше, ніж приготується яєчна начинка.
- Перевертайте скибки лише після того, як яйце схопиться. Так начинка не випадатиме під час перевертання.
- Подавайте страву одразу після приготування. Гарячий батон залишиться хрустким, а сир - розплавленим.
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