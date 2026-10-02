Сніданок, який нагадає про смак дитинства: простий рецепт яєчні в батоні від Міші Кацуріна

Інгредієнти

батон - 1 шт.

яйця - 3 шт.

варена ковбаса - 300 г

тверда моцарела - 300 г

томати - 200 г

оливкова олія - 20 г

вершкове масло - 20 г

сіль і перець - за смаком.

Як приготувати

"Цей сніданок мені готувала мама, а все, що готує мама - ідеальне", - зазначив Кацурін.

Ковбасу та помідори наріжте крупними кубиками, сир натріть. Батон наріжте товстими скибками та вийміть м'яку частину, залишивши хліб по краях.

Яйця посоліть, поперчіть і збийте до однорідності. Розігрійте пательню, додайте оливкову олію та вершкове масло. Коли масло розтопиться, викладіть скибки батона.

У кожну скибку налийте яєчну суміш. Зверху викладіть помідори та ковбасу, а потім щедро посипте сиром.

Смажте на середньому вогні, поки яйце не схопиться. Потім обережно переверніть скибки та доведіть до золотистої скоринки з іншого боку. Подавайте яєчню гарячою.

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