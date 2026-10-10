Теплый салат из тыквы и печени: пошаговый рецепт с апельсиновой заправкой

Что понадобится

Ингредиенты на 1-2 порции:

куриная печень - 200-300 г

тыква - 200 г

листья салата или другая зелень - 60-80 г

растительное масло - 1-1,5 ст. л.

мука - 1-2 ст. л. (по желанию, для обжарки печени)

соль - по вкусу

итальянские травы или другие любимые специи - 0,5-1 ч. л.

Для апельсинового соуса:

2 ст. л. растительного масла

1 ст. л. меда

0,5 ст. л. горчицы в зернах

0,5 ст. л. американской горчицы

1 ст. л. соевого соуса

сок половины апельсина.

Как приготовить теплый салат

1. Сначала подготовьте печень

Хорошо промойте ее и при необходимости очистите от лишних пленок. Есть два способа приготовления: печень можно обжарить на разогретой сковороде или запечь.

Если вы выбираете жарку, обсушите печень, по желанию обваляйте кусочки в небольшом количестве муки и выложите на горячую сковородку. Обжаривайте, периодически переворачивая. В конце посолите и добавьте специи по вкусу.

Для более легкого варианта печень можно просто посолить, приправить и запечь. Важно, чтобы внутри она была полностью приготовлена.

2. Далее подготовьте тыкву

Нарежьте его слайсами или небольшими кусочками. Добавьте немного растительного масла, соль и травы. Перемешайте и отправьте тыкву в разогретую духовку. Запекайте до мягкости и легкой румяной корочки.

3. Пока готовятся основные ингредиенты, сделайте соус

В небольшой миске смешайте растительное масло, мед, горчицу в зернах, американскую горчицу и соевый соус. Выжмите сок из половины апельсина и добавьте его к смеси. Тщательно перемешайте, чтобы все компоненты соединились.

4. Теперь можно собирать салат

На тарелку выложите свежие листья салата. Полите его частью апельсинового соуса, а сверху добавьте теплую готовую печень и запеченную тыкву.

По желанию перед подачей салата можно еще раз полить соусом. Подавать блюдо лучше сразу, пока печень и тыква остаются теплыми, а зелень - свежей и хрустящей.

Такой салат не нуждается в сложных ингредиентах или длительном приготовлении, но благодаря сочетанию теплых и свежих компонентов выглядит как полноценное ресторанное блюдо. А апельсиново-горчичный соус придает знакомым продуктам яркий вкус.

В чем польза куриной печени

По данным Управления диетических добавок ODS (Office of Dietary Supplements) Национальных институтов здоровья США, куриная печень - питательный продукт, содержащий не только белок, но и ряд важных микронутриентов. В частности, печень является источником витамина B12, железа и витамина A.

Витамин B12 необходим для нормального функционирования нервной системы, образования эритроцитов и синтеза ДНК. Поэтому продукты животного происхождения, в частности печень, могут быть важной частью рациона как источник этого витамина.

Железо входит в состав гемоглобина - белка эритроцитов, переносящего кислород от легких к тканям. Также этот минерал участвует в работе мышц и других важных процессах в организме.

Витамин A в готовой форме содержится в частности в органных продуктах. Он важен для нормального зрения, работы иммунной системы, роста и развития клеток.

В то же время печень не следует воспринимать как продукт, который нужно есть каждый день: она очень богата витамином A, а чрезмерное его потребление может быть вредным. Поэтому лучше всего включать печень в разнообразный и сбалансированный рацион, а не делать ее единственным источником необходимых нутриентов.