Без света, но с горячим завтраком: быстрые мелты с консервированным тунцем на газовой плите

Ингредиенты для горячих бутербродов с тунцом

Для двох больших бутербродов понадобятся:

тостовый хлеб - 4 ломтика;

консервированный тунец - 100 г без жидкости;

майонез - 40 г;

пармезан - 40 г;

французская зернистая горчица - 1 ч. л.;

мед - 1/4 ч. л.;

сливочное масло - 15 г для обжаривания.

Как приготовить горячие бутерброды с тунцом

Шаг 1. Подготовьте начинку

Слейте жидкость из консервированного тунца и переведите рыбу в миску.

Добавьте майонез и часть мелко натертого пармезана. Тщательно перемешайте вилкой до однородности.

Для начинки я использовала немного больше майонеза, чем обычно добавляют к тунцу. Хотелось получить нежную и сочную консистенцию, которая будет контрастировать с подрумяненным хлебом.

Шаг 2. Сформируйте бутерброды

Разделите начинку на две равные части и выложите на ломтики тостового хлеба.

Накройте другими ломтиками и прижмите слегка, чтобы начинка равномерно распределилась.

Шаг 3. Приготовьте медово-горчичную творожную корку.

В отдельной мисочке смешайте остальные мелко натертые пармезаны, французскую зернистую горчицу и мед.

Я решила использовать именно французскую горчицу с зернышками, чтобы разнообразить текстуру корочки. Меда добавила совсем немного, ведь он должен лишь подчеркнуть солоноватый вкус пармезана.

Шаг 4. Нанесите сырную смесь

Распределите подготовленную смесь тонким слоем по наружным краям бутербродов.

Шаг 5. Обжарьте бутерброды

Разогрейте антипригарную сковороду на слабом огне и растопите сливочное масло.

Выложите бутерброды и обжаривайте до подрумянивания корочки. Проверяйте ее цвет уже через 40-60 секунд, поскольку мед и пармезан могут быстро темнеть.

Осторожно переверните широкую лопатку и обжарьте другую сторону.

Шаг 6. Подавайте горячими

Переложите бутерброды на тарелку, оставьте примерно на минуту, чтобы корочка немного остыла, и разрежьте наискось.

Подавайте теплыми, пока хлеб остается подрумяненным.

Горячие бутерброды с тунцом в сырной корочке, которую я готовила дома (фото: Юлия Люшнева)

Что важно знать перед приготовлением

Эти бутерброды можно приготовить даже при отключении электроэнергии, если дома есть газовая плита. Для рецепта не требуются духовка, электрический гриль или другая техника - достаточно обычной антипригарной сковороды.

Пармезан лучше натирать помельче, чтобы его было легче распределить по поверхности хлеба.

Поскольку в сырной смеси есть мед, не стоит сильно разогревать сковороду. Потому что корочка может потемнеть раньше, чем прогреется начинка.

Аллергены: рыба, молочные продукты (лактоза), пшеница (глютен), яйца в составе майонеза, горчица.