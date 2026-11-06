Без світла, але з гарячим сніданком: швидкі мелти з консервованим тунцем на газовій плиті

Інгредієнти для гарячих бутербродів із тунцем

На два великі бутерброди знадобляться:

тостовий хліб - 4 скибочки;

консервований тунець - 100 г без рідини;

майонез - 40 г;

пармезан - 40 г;

французька зерниста гірчиця - 1 ч. л.;

мед - 1/4 ч. л.;

вершкове масло - 15 г для обсмажування.

Як приготувати гарячі бутерброди з тунцем

Крок 1. Підготуйте начинку

Злийте рідину з консервованого тунця та перекладіть рибу в миску.

Додайте майонез та частину дрібно натертого пармезану. Ретельно перемішайте виделкою до однорідності.

Для начинки я використала трохи більше майонезу, ніж зазвичай додають до тунця. Хотілося отримати ніжну та соковиту консистенцію, яка контрастуватиме з підрум'яненим хлібом.

Крок 2. Сформуйте бутерброди

Розділіть начинку на дві рівні частини та викладіть на скибочки тостового хліба.

Накрийте іншими скибочками та злегка притисніть, щоб начинка рівномірно розподілилася.

Крок 3. Приготуйте медово-гірчичну сирну скоринку

В окремій мисочці змішайте решту дрібно натертого пармезану, французьку зернисту гірчицю та мед.

Я вирішила використати саме французьку гірчицю із зернятками, щоб урізноманітнити текстуру скоринки. Меду додала зовсім небагато, адже він має лише підкреслити солонуватий смак пармезану.

Крок 4. Нанесіть сирну суміш

Розподіліть підготовлену суміш тонким шаром по зовнішніх краях бутербродів.

Крок 5. Обсмажте бутерброди

Розігрійте антипригарну сковороду на слабкому вогні та розтопіть вершкове масло.

Викладіть бутерброди та обсмажуйте до підрум'янення скоринки. Перевіряйте її колір уже через 40-60 секунд, оскільки мед та пармезан можуть швидко темніти.

Обережно переверніть широкою лопаткою та обсмажте другий бік.

Крок 6. Подавайте гарячими

Перекладіть бутерброди на тарілку, залиште приблизно на хвилину, щоб скоринка трохи охолола, та розріжте навскоси.

Подавайте теплими, поки хліб залишається підрум'яненим.

Гарячі бутерброди із тунцем у сирній скоринці, які я готувала вдома (фото: Юлія Люшньова)

Що важливо знати перед приготуванням

Ці бутерброди можна приготувати навіть під час відключення електроенергії, якщо вдома є газова плита. Для рецепта не потрібні духовка, електричний гриль чи інша техніка - достатньо звичайної антипригарної сковороди.

Пармезан краще натирати якомога дрібніше, щоб його було легше розподілити по поверхні хліба.

Оскільки в сирній суміші є мед, не варто сильно розігрівати сковорідку. Тому що скоринка може потемніти раніше, ніж прогріється начинка.

Алергени: риба, молочні продукти (лактоза), пшениця (глютен), яйця у складі майонезу, гірчиця.