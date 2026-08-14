Не выбрасывайте перезрелые овощи: 5 вкусных заготовок, которые можно сделать на зиму

Томатный соус

Для соуса отлично подойдут очень спелые и мягкие помидоры.

Ингредиенты:

помидоры,

соль,

сахар,

чеснок,

специи по вкусу.

Помидоры нужно измельчить, перелить в кастрюлю и варить на небольшом огне, пока масса не станет гуще. Добавить соль, сахар, чеснок и специи. Готовый горячий соус разлить в стерилизованные банки и закрыть.

Домашняя аджика

Перезрелые помидоры и спелый перец можно превратить в острую овощную заготовку.

Ингредиенты:

помидоры,

сладкий перец,

острый перец,

чеснок,

соль,

сахар,

уксус.

Овощи измельчить, смешать и проварить. В конце добавить чеснок, соль, сахар и уксус. Готовую аджику разложить горячей в подготовленные банки.

Лечё

Это один из самых простых способов использовать много спелых помидоров и перца.

Ингредиенты:

помидоры,

сладкий перец,

лук,

масло,

соль,

сахар,

уксус.

Помидоры размельчить и проварить, затем добавить нарезанный перец и лук.

Варить до мягкости овощей, после чего добавить соль, сахар, растительное масло и уксус. Горячее лечо разложить по банкам.

Кабачкова икра

Большие и перезрелые кабачки можно использовать для домашней икры. Перед приготовлением нужно очистить их от кожуры и крупных семян.

Ингредиенты:

кабачки,

морковь,

лук,

помидоры (томатная паста),

масло,

соль,

специи.

Овощи порезать, обжарить либо тушить до мягкости, а потом измельчить блендером. Массу еще раз прогреть, добавить соль и специи и разложить в банки.

Баклажанная икра

Мягкие спелые баклажаны хорошо подходят для такой заготовки.

Ингредиенты:

баклажаны,

помидоры,

сладкий перец,

лук,

морковь,

масло,

соль,

специи.

Овощи нужно нарезать и тушить до полной готовности. Затем измельчить до желаемой консистенции и немного прогреть. Готовую икру разложить в стерилизованные банки.

Важно

Для консервации используйте только перезрелые, но не испорченные овощи. Если продукт имеет плесень, гнилые участки, неприятный запах или другие признаки порчи, его не следует использовать для домашних заготовок.