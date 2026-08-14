Не викидайте перезрілі овочі: 5 смачних заготовок, які можна зробити на зиму

Томатний соус

Для соусу чудово підійдуть дуже стиглі та м'які помідори.

Інгредієнти:

помідори,

сіль,

цукор,

часник,

спеції за смаком.

Помідори потрібно подрібнити, перелити в каструлю та варити на невеликому вогні, поки маса не стане густішою. Додати сіль, цукор, часник і спеції. Готовий гарячий соус розлити у стерилізовані банки та закрити.

Домашня аджика

Перезрілі помідори та стиглий перець можна перетворити на гостру овочеву заготовку.

Інгредієнти:

помідори,

солодкий перець,

гострий перець,

часник,

сіль,

цукор,

оцет.

Овочі подрібнити, змішати та проварити. Наприкінці додати часник, сіль, цукор і оцет. Готову аджику розкласти гарячою у підготовлені банки.

Лечо

Це один із найпростіших способів використати багато стиглих помідорів і перцю.

Інгредієнти:

помідори,

солодкий перець,

цибуля,

олія,

сіль,

цукор,

оцет.

Помідори подрібнити та проварити, потім додати нарізаний перець і цибулю.

Варити до м'якості овочів, після чого додати сіль, цукор, олію та оцет. Гаряче лечо розкласти по банках.

Кабачкова ікра

Великі та перезрілі кабачки також можна використати для домашньої ікри. Перед приготуванням потрібно очистити їх від шкірки та великого насіння.

Інгредієнти:

кабачки,

морква,

цибуля,

помідори (томатна паста),

олія,

сіль,

спеції.

Овочі нарізати, обсмажити або тушкувати до м'якості, а потім подрібнити блендером. Масу ще раз прогріти, додати сіль і спеції та розкласти в банки.

Баклажанна ікра

М’які стиглі баклажани добре підходять для такої заготовки.

Інгредієнти:

баклажани,

помідори,

солодкий перець,

цибуля,

морква,

олія,

сіль,

спеції.

Овочі потрібно нарізати й тушкувати до повної готовності. Потім подрібнити до бажаної консистенції та ще трохи прогріти. Готову ікру розкласти у стерилізовані банки.

Важливо

Для консервації використовуйте лише перезрілі, але не зіпсовані овочі. Якщо продукт має плісняву, гнилі ділянки, неприємний запах або інші ознаки псування, його не варто використовувати для домашніх заготовок.