JazzMore: оголошена спецподія Koktebel Jazz Festival 2018

Постановка сцени на морі, Ганка та Ліза (прес-служба)

У Чорноморську 15 серпня відбудеться прем'єра унікального док-фікшн фільму

Експериментальний док-фікшн фільм "JazzMore" розповість про людей, які створюють Джаз Коктебель щорічно. І трохи розкриє закулісне життя цього загадкового механізму. Формат фільму визначається як музичне кіно, док-фікшн - люди грають себе, але в обставинах, передбачених сценарієм.

Прем'єра пройде за підтримки Чорноморського департаменту культури міста і Чорноморська.

JAZZMORE Довгоочікувана прем'єра док-фікшн фільму JAZZMORE! Про фестивалі, джазі, море і не тільки... В кадрі - Koktebel Jazz Festival 2017. У головних ролях - ви, наші улюблені гості фестивалю Запрошуємо вас на концерт-прем'єру у Палаці культури і мистецтв Чорноморська 15 серпня о 19:00. В гостях - знімальна група, настрій вечора задає музикант-імпровізатор Роман Коляда. За підтримки відділу культури Чорноморського міської ради. Вхід вільний. Опубліковано Koktebel Jazz Festival Середа, 25 липня 2018 р.

Фільм знімали влітку 2017 року, під час Джаз Коктебель 2017. "JazzMore" створювався з командою Leo Burnett Ukraine за підтримки Koktebel Jazz Festival і ARTISHOCK-ArtFestival. Оператором фільму став Денис Якимчук, сценаристом Віталій Ткач і команда Лео Бернетт Україна. У фільмі знімалися Дмитро Кавеєв, Єлизавета Шапіро, Карл Фрієрсон та Сергій Швидкий. Режисер - Ганка Третяк.

Вас чекає кіноконцерт-презентація "JazzMore". За атмосферу відповідає чудовий артист і музикант Роман Коляда. Роман Коляда та Анастасія Колодюк покажуть джазові імпровізації та уривки з нової програми Коко Меланж. Несподіваний мікс жанрів, стилів, світовідчуття від "піаніссімо до овердрайва" стане звуковою доріжкою прем'єрного вечора.

15 серпня, 19.00. Чорноморськ, Палац культури, вул. Хавтадзе, 7

Вхід вільний!

Нагадаємо, засновник Koktebel Jazz Festival Лілія Млинарич розповіла про особливості та значущість фестивалю.

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