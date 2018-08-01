JazzMore: объявлено спецсобытие Koktebel Jazz Festival 2018

Постановка сцены на море, Ганка и Лиза (пресс-служба)

В Черноморске 15 августа состоится премьера уникального док-фикшн фильма

Экспериментальный док-фикшн фильм "JazzMore" расскажет о людях, которые создают Джаз Коктебель ежегодно. И немного раскроет закулисную жизни этого загадочного механизма. Формат фильма определяется как музыкальное кино, док-фикшн - люди играют себя, но в обстоятельствах, предусмотренных сценарием.

Премьера пройдет при поддержке Черноморского департамента культуры и города Черноморска.

JAZZMORE Долгожданная премьера док-фикшн фильма JAZZMORE! О фестивале, джазе, море и не только... В кадре - Koktebel Jazz Festival 2017. В главных ролях - вы, наши любимые гости фестиваля Приглашаем вас на концерт-премьеру во Дворце культуры и искусств Черноморска 15 августа в 19:00. В гостях - съемочная группа, настроение вечера задает музыкант-импровизатор Роман Коляда. При поддержке отдела культуры Черноморского городского совета. Вход свободный. Опубліковано Koktebel Jazz Festival Середа, 25 липня 2018 р.

Фильм снимали летом 2017 года, во время Джаз Коктебель 2017. "JazzMore" создавался с командой Leo Burnett Ukraine при поддержке Koktebel Jazz Festival и ARTISHOCK-ArtFestival. Оператором фильма стал Денис Якимчук, сценаристом Виталий Ткач и команда Лео Бернетт Украина. В фильме снимались Дмитрий Кавеев, Елизавета Шапиро, Карл Фриерсон и Сергей Швыдкый. Режиссер - Ганка Третьяк.

Вас ждет киноконцерт-презентация "JazzMore". За атмосферу отвечает замечательный артист и музыкант Роман Коляда. Роман Коляда и Анастасия Колодюк покажут джазовые импровизации и отрывки из новой программы Коко Меланж. Неожиданный микс жанров, стилей, мироощущений от "пианиссимо до овердрайва" станет звуковой дорожкой премьерного вечера.

15 августа, 19.00. Черноморск, Дворец культуры, ул. Хавтадзе, 7

Вход свободный!

Напомним, основатель Koktebel Jazz Festival Лилия Млинарич рассказала об особенности и значимости фестиваля.

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