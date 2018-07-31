Відомий шоумен Євген Кошовий поділився авторським рецептом шакшуки

Артист побував на кухні у ведучого "Сніданок з 1+1"
Відомий український шоумен і учасник команди "95 кварталу" Євген Кошовий поділився своїм авторським рецептом на кухні у ведучого телевізійної програми "Сніданок з 1+1". Про це повідомила прес-служба каналу.
Фото: Євген Кошовий і Руслан Сенечкин (прес-служба 1+1)
"Я не можу сказати, що я великий кулінар, але дещо все-таки виходить добре. А історія у тому, що мої дівчатка залишили мене одного і все що було в холодильнику я засунув в сковорідку і це, як виявилося, називається "шакшука", - розповів артист.
Для рецепта знадобляться:
Фото: шакшука за рецептом Євгена Кошового (прес-служба 1+1)
Рецепт приготування:
Фото: шакшука за рецептом Євгена Кошового (прес-служба 1+1)
До речі, Аніта Луценко поділилася рецептом для тих, хто хоче схуднути, але любить смачно поїсти.
Аніта розповіла, як приготувати дуже корисний дієтичний сочевичний суп. Його рецепт вона опублікувала у своєму Instagram.
Також ми писали про те, що суддя "МастерШеф" поділився оригінальним рецептом малосольних огірків. Крім того, Аніта Луценко дала пораду з приводу того, як швидко привести себе в форму.
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