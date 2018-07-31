Відомий шоумен Євген Кошовий поділився авторським рецептом шакшуки

STYLER Їжа 31.07.2018 - 21:04
Євген Кошовий (фото: facebook.com-kvartal95) Євген Кошовий (фото: facebook.com-kvartal95)

Артист побував на кухні у ведучого "Сніданок з 1+1"

Відомий український шоумен і учасник команди "95 кварталу" Євген Кошовий поділився своїм авторським рецептом на кухні у ведучого телевізійної програми "Сніданок з 1+1". Про це повідомила прес-служба каналу.

Відомий шоумен Євген Кошовий поділився авторським рецептом шакшукиФото: Євген Кошовий і Руслан Сенечкин (прес-служба 1+1)

"Я не можу сказати, що я великий кулінар, але дещо все-таки виходить добре. А історія у тому, що мої дівчатка залишили мене одного і все що було в холодильнику я засунув в сковорідку і це, як виявилося, називається "шакшука", - розповів артист.

Для рецепта знадобляться:

  • 1 перець
  • 1 цибулина
  • 3 головки часнику
  • Борошно
  • Сіль
  • Зелень
  • Сир Фета/Бринза (за смаком)

Відомий шоумен Євген Кошовий поділився авторським рецептом шакшукиФото: шакшука за рецептом Євгена Кошового (прес-служба 1+1)

Рецепт приготування:

  • Розігріваємо сковорідку і смажимо цибулю.
  • Далі кидаємо перчик. Коли цибуля покривається золотистою скоринкою, можна кидати і дрібно порізаний часник. 3 зубчики буде достатньо. Головне не пересмажити.
  • Коли вже дійшло до кондиції, додати томатну пасту або помідори. Також можна помідори обдати окропом, витягнути шкірку і все це буде та ж сама каша.
  • Чекаємо, щоб вся ця консистенція нормально википіла і випаровувалася.
  • Можна додати борошна. Для того, щоб все це все стяглося, додамо борошна і далі робимо лунки, у які заливаємо яйця.
  • Можна додати сир Фета або Бринзу.
  • Особливість шакшуки в тому, щоб все накрити кришкою і трохи потримати. Готово!

Відомий шоумен Євген Кошовий поділився авторським рецептом шакшукиФото: шакшука за рецептом Євгена Кошового (прес-служба 1+1)

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Теги:  Евгений Кошевой,  рецепт,  квартал 95