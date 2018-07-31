Відомий шоумен Євген Кошовий поділився авторським рецептом шакшуки

Євген Кошовий (фото: facebook.com-kvartal95)

Артист побував на кухні у ведучого "Сніданок з 1+1"

Відомий український шоумен і учасник команди "95 кварталу" Євген Кошовий поділився своїм авторським рецептом на кухні у ведучого телевізійної програми "Сніданок з 1+1". Про це повідомила прес-служба каналу.

Фото: Євген Кошовий і Руслан Сенечкин (прес-служба 1+1)

"Я не можу сказати, що я великий кулінар, але дещо все-таки виходить добре. А історія у тому, що мої дівчатка залишили мене одного і все що було в холодильнику я засунув в сковорідку і це, як виявилося, називається "шакшука", - розповів артист.

Для рецепта знадобляться:

1 перець

1 цибулина

3 головки часнику

Борошно

Сіль

Зелень

Сир Фета/Бринза (за смаком)

Фото: шакшука за рецептом Євгена Кошового (прес-служба 1+1)

Рецепт приготування:

Розігріваємо сковорідку і смажимо цибулю.

Далі кидаємо перчик. Коли цибуля покривається золотистою скоринкою, можна кидати і дрібно порізаний часник. 3 зубчики буде достатньо. Головне не пересмажити.

Коли вже дійшло до кондиції, додати томатну пасту або помідори. Також можна помідори обдати окропом, витягнути шкірку і все це буде та ж сама каша.

Чекаємо, щоб вся ця консистенція нормально википіла і випаровувалася.

Можна додати борошна. Для того, щоб все це все стяглося, додамо борошна і далі робимо лунки, у які заливаємо яйця.

Можна додати сир Фета або Бринзу.

Особливість шакшуки в тому, щоб все накрити кришкою і трохи потримати. Готово!

Фото: шакшука за рецептом Євгена Кошового (прес-служба 1+1)

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