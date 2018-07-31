Известный шоумен Евгений Кошевой поделился авторским рецептом шакшуки

Артист побывал на кухне у ведущего "Сніданок з 1+1"
Известный украинский шоумен и участник команды "95 квартала" Евгений Кошевой поделился своим авторским рецептом на кухне у ведущего телевизионной программы "Сніданок з 1+1". Об этом сообщила пресс-служба канала.
Фото: Евгений Кошевой и Руслан Сенечкин (пресс-служба 1+1)
"Я не могу сказать, что я великий кулинар, но кое что всё-таки получается хорошо. А история в том, что мои девочки оставили меня одного и все что было в холодильнике я засунул в сковородку и это, как оказалось, называется "шакшука", - рассказал артист.
Для рецепта понадобятся:
Фото: шакшука по рецепту Евгения Кошевого (пресс-служба 1+1)
Рецепт приготовления:
Фото: шакшука по рецепту Евгения Кошевого (пресс-служба 1+1)
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