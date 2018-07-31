Известный шоумен Евгений Кошевой поделился авторским рецептом шакшуки

Евгений Кошевой (фото: facebook.com-kvartal95)

Артист побывал на кухне у ведущего "Сніданок з 1+1"

Известный украинский шоумен и участник команды "95 квартала" Евгений Кошевой поделился своим авторским рецептом на кухне у ведущего телевизионной программы "Сніданок з 1+1". Об этом сообщила пресс-служба канала.

Фото: Евгений Кошевой и Руслан Сенечкин (пресс-служба 1+1)

"Я не могу сказать, что я великий кулинар, но кое что всё-таки получается хорошо. А история в том, что мои девочки оставили меня одного и все что было в холодильнике я засунул в сковородку и это, как оказалось, называется "шакшука", - рассказал артист.

Для рецепта понадобятся:

1 перец

1 луковица

3 головки чеснока

Мука

Соль

Зелень

Сыр Фета/Брынза (по вкусу)

Фото: шакшука по рецепту Евгения Кошевого (пресс-служба 1+1)

Рецепт приготовления:

Разогреваем сковородку и жарим лук.

Далее бросаем перчик. Когда лук покрывается золотистой корочкой, можно бросать и мелко порезанный чеснок. 3 зубчика будет достаточно. Главное не пережарить.

Когда уже дошло до кондиции, добавить томатную пасту или помидоры. Также можно помидоры обдать кипятком, вытащить кожуру и все это будет та же самая каша.

Ждем, чтобы вся это консистенция нормально выкипела и испарялась.

Можно добавить муки. Для того, чтобы всё это все стянулось, добавим муки и далее делаем лунки, в которые заливаем яйца.

Можно добавить сыр Фета или Брынзу.

Особенность шакшуки в том, чтобы всё накрыть крышкой и немного подержать. Готово!

Фото: шакшука по рецепту Евгения Кошевого (пресс-служба 1+1)

Кстати, Анита Луценко поделилась рецептом для тех, кто хочет похудеть, но любит вкусно покушать.

Анита рассказала, как приготовить очень полезный диетический чечевичный суп. Его рецепт она опубликовала в своем Instagram.

Также мы писали о том, что судья "МастерШеф" поделился оригинальным рецептом малосольных огурцов. Кроме того, Анита Луценко дала совет по поводу того, как быстро привести себя в форму.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: Факты о кофе, которые вас удивят