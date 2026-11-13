"Холостяк 2026" с Вячеславом Кравцовым: что известно о 15 сезоне и его героинях
В 2026 году героем "Холостяка-15" стал баскетболист Вячеслав Кравцов. В одном из выпусков он пригласил на проект Диану Зотову, которая знакома зрителям по предыдущему сезону.
Styler собрал главное о "Холостяке 2026": кто продолжает участие, кто уже покинул шоу, когда выходят новые эпизоды и где их смотреть.
Новость обновляется. Статусы участниц приведены по результатам четвертого выпуска.
Кто главный герой "Холостяка 2026"
Героем 15-го сезона стал Вячеслав Кравцов - профессиональный баскетболист и предприниматель из Одессы. Ему 39 лет, его рост - 212 сантиметров. Спортсмен играл в NBA по Detroit Pistons и Phoenix Suns, а также развивает бизнес в сфере морской логистики.
Кравцов был женат и воспитывает дочь. На проекте он стремится выстроить близкие отношения после многих лет переездов и спортивных контрактов. Среди важных для него качеств партнерши - искренность, собственные интересы и уважение к личному пространству.
О знакомстве с участницами и неожиданных открытиях о себе баскетболист рассказал Ранее. Styler уже писал о первых впечатлениях Кравцова от съемок в "Холостяке" .
Когда выходит "Холостяк-15" и где смотреть
Премьера сезона состоялась 16 октября 2026 года. Новые выпуски выходят:
- на СТБ - каждую пятницу в 19:00;
- на Netflix в Украине - в тот же вечер в 20:30, через полтора часа после начала телевизионного эфира.
На стриминговой платформе эпизоды доступны без телевизионных рекламных пауз. Подробности читайте в материале о показе "Холостяка" с Кравцовым на Netflix.
По еженедельному графику следующий, пятый выпуск, приходится на 13 ноября.
Участницы "Холостяка 2026" - кто они
После первой церемонии роз участие продолжили 15 девушек. В следующих двух выпусках шестеро из них покинули проект, в то время как к сезону присоединилась Диана Зотова.
Ниже - все участницы, которые попали на первую Церемонию роз, которую показали во втором выпуске. Возраст представлен по представлению девушек в материалах проекта.
- Татьяна Бевз
- Лия Янголенко
- Лиза Проценко
- Елизавета (Lisa Muse)
- Виктория Хилюк
- Дарья Харитонова
- Анна Мышак
- Дарья Дандик
- Екатерина Петренко
- Дарья Заинчуковская
- Мария Пейзак
- Мария Захватова
- Кристина Горняк
- Любовь Конате
- Валерия Полянская
- Ольга Алейникова
- Татьяна Тесленко
- Марина Колесник
- Мария Иванова
- Екатерина Дойчева
- Инна Миллер
- Кристина Циолковская
- Екатерина Мельник.
Знакомство большинства героинь с Кравцовым показали в первом выпуске. Некоторые участники привлекли внимание еще до первой церемонии. Татьяна Бевз и Лия Янголенко сами организовали встречи с героем и пришли на вечер уже с цветами. Елизавета Проценко выбрала розу с иммунитетом, которая одновременно обязывала исполнять желания других девушек. Больше о них - в материале о первых фаворитках "Холостяка-15".
Кристина Горняк подготовила для знакомства шутливый "Договор симпатии", а Валерия Полянская удивила героя свиданием с картошкой и тюлькой.
Розу первого впечатления получила другая Елизавета Колношенко, известная как Lisa Muse. Кравцова заинтересовали ее игра на фортепиано и личный разговор.
Кто покинул "Холостяк 2026": результаты по выпускам
В первом выпуске, 16 октября, прощаний не было: знакомство с участницами продолжилось на следующей неделе.
Во втором выпуске, 23 октября, шоу оставили восемь участниц:
- Ольга Алейникова, 40 лет - владелица модельного агентства.
- Татьяна Тесленко, 26 лет - владелица магазина для взрослых.
- Марина Колесник, 25 лет - актриса и режиссер.
- Мария Иванова, 31 год - владелица бренда одежды.
- Екатерина Дойчева, 27 лет - организатор мероприятий.
- Инна Миллер, 24 года - косметолог.
- Кристина Циолковская, 24 года - футбольный видеограф.
- Екатерина Мельник, 25 лет - спортсменка, чемпионка по бодибилдингу.
После знакомств и личных разговоров Кравцов определился, с кем хочет продолжать общение. Его объяснение и ход вечера - в итогах первой церемонии роз.
В третьем выпуске, 30 октября, ушли:
- Мария Пейзак, 22 года - SMM-менеджер.
- Мария Захватова, 31 год - тренер по воздушной гимнастике.
- Анна Мышак, 32 года - инженер дронарни.
После этого в сезоне осталось 12 участниц. О решении Кравцова и событиях вечера - в материале о третьем выпуске.
Уже после выхода Мария Захватова дала Styler отдельное интервью, в котором рассказала о Кравцове, конфликтах и жизни вне камер.
В четвертом выпуске, 6 ноября, участие завершили:
- Екатерина Петренко, 32 года - бывшая профессиональная баскетболистка. Кравцов попрощался с ней после индивидуального свидания, объяснив, что чувствует только дружескую связь.
- Дарья Дандик, 24 года - врач-интерн. Герой не принял ее розы, поскольку не увидел развития романтических отношений.
- Дарья Заинчуковская, 32 года - автоблогер. Кравцов объяснил свое решение тем, что, по его мнению, девушка слишком сосредоточилась на соперничестве.
После эфира девушки поделились впечатлениями от участия и прощания с героем. Styler собрал реакции Петренко, Дандик и Заинчуковской на выход из шоу.
Почему Диана Зотова снова на "Холостяке"
Модель Диана Зотова принимала участие в 14-м сезоне с Тарасом Цымбалюком. В новом проекте она поначалу появилась как гостья благотворительного баскетбольного матча.
После игры модель пообщалась с Кравцовым. Он решил подарить ей розу и предложил присоединиться к участницам. Диана согласилась, а ее появление в доме стало неожиданностью для других девушек. Подробности - в материале о возвращении Зотовой на "Холостяк".
На матч также пришла финалистка сезона с Александром "Тереном" Анастасия Юзьвак. Однако она не стала участницей 15 сезона. О ее общении с баскетболистом и реакции девушек - в материале Styler о появлении Юзьвак на проекте.
Кто ведет "Холостяк 2026"
Ведущим сезона остается Григорий Решетник. Он знакомит героя с участницами, проводит церемонии и помогает разобраться в ситуациях, возникающих на проекте.
В интервью Styler Григорий Решетник рассказал о "Холостяке" и закулисах телевидения.
Кто был "Холостяком" в предыдущих сезонах
До Вячеслава Кравцова главными героями украинского реалити были:
- 1-4 сезоны: Максим Чмерковский, Фрэнсис Мэтью, Андрей Искорнев, Константин Евтушенко.
- 5-8 сезоны: Сергей Мельник, Иракли Макацария, Дмитрий Черкасов, Рожден Ануси.
- 9-12 сезоны: Никита Добрынин, Макс Михайлюк, Михаил Заливако, Алекс Топольский.
Про их истории после съемок Styler рассказывал в обзоре судьбы главных героев предыдущих сезонов.
Героем 13-го сезона был Александр "Терен" Будько, а 14-го - Тарас Цымбалюк.
Материал будет обновляться после новых эфиров. Больше историй участниц, интервью и новостей - в рубрике "Холостяк" на Styler.