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Холостяк 13 ноября 2026, 17:55

"Холостяк 2026" с Вячеславом Кравцовым: что известно о 15 сезоне и его героинях

Собрали для вас список участниц, результаты церемоний роз и расписание показа сезона с баскетболистом Вячеславом Кравцовым
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Вячеслав Кравцов и участницы шоу "Холостяк-15" (коллаж: Styler)
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В 2026 году героем "Холостяка-15" стал баскетболист Вячеслав Кравцов. В одном из выпусков он пригласил на проект Диану Зотову, которая знакома зрителям по предыдущему сезону.

Styler собрал главное о "Холостяке 2026": кто продолжает участие, кто уже покинул шоу, когда выходят новые эпизоды и где их смотреть.

Новость обновляется. Статусы участниц приведены по результатам четвертого выпуска.

Кто главный герой "Холостяка 2026"

Героем 15-го сезона стал Вячеслав Кравцов - профессиональный баскетболист и предприниматель из Одессы. Ему 39 лет, его рост - 212 сантиметров. Спортсмен играл в NBA по Detroit Pistons и Phoenix Suns, а также развивает бизнес в сфере морской логистики.

Кравцов был женат и воспитывает дочь. На проекте он стремится выстроить близкие отношения после многих лет переездов и спортивных контрактов. Среди важных для него качеств партнерши - искренность, собственные интересы и уважение к личному пространству.

О знакомстве с участницами и неожиданных открытиях о себе баскетболист рассказал Ранее. Styler уже писал о первых впечатлениях Кравцова от съемок в "Холостяке" .

Вячеслав Кравцов (фото: instagram.com/slava5555)

Когда выходит "Холостяк-15" и где смотреть

Премьера сезона состоялась 16 октября 2026 года. Новые выпуски выходят:

  • на СТБ - каждую пятницу в 19:00;
  • на Netflix в Украине - в тот же вечер в 20:30, через полтора часа после начала телевизионного эфира.

На стриминговой платформе эпизоды доступны без телевизионных рекламных пауз. Подробности читайте в материале о показе "Холостяка" с Кравцовым на Netflix.

По еженедельному графику следующий, пятый выпуск, приходится на 13 ноября.

Вячеслав и Кристина Горняк в первом выпуске (скриншот)

Участницы "Холостяка 2026" - кто они

После первой церемонии роз участие продолжили 15 девушек. В следующих двух выпусках шестеро из них покинули проект, в то время как к сезону присоединилась Диана Зотова.

Ниже - все участницы, которые попали на первую Церемонию роз, которую показали во втором выпуске. Возраст представлен по представлению девушек в материалах проекта.

  • Татьяна Бевз
  • Лия Янголенко
  • Лиза Проценко
  • Елизавета (Lisa Muse)
  • Виктория Хилюк
  • Дарья Харитонова
  • Анна Мышак
  • Дарья Дандик
  • Екатерина Петренко
  • Дарья Заинчуковская
  • Мария Пейзак
  • Мария Захватова
  • Кристина Горняк
  • Любовь Конате
  • Валерия Полянская
  • Ольга Алейникова
  • Татьяна Тесленко
  • Марина Колесник
  • Мария Иванова
  • Екатерина Дойчева
  • Инна Миллер
  • Кристина Циолковская
  • Екатерина Мельник.

Знакомство большинства героинь с Кравцовым показали в первом выпуске. Некоторые участники привлекли внимание еще до первой церемонии. Татьяна Бевз и Лия Янголенко сами организовали встречи с героем и пришли на вечер уже с цветами. Елизавета Проценко выбрала розу с иммунитетом, которая одновременно обязывала исполнять желания других девушек. Больше о них - в материале о первых фаворитках "Холостяка-15".

Кристина Горняк подготовила для знакомства шутливый "Договор симпатии", а Валерия Полянская удивила героя свиданием с картошкой и тюлькой.

Розу первого впечатления получила другая Елизавета Колношенко, известная как Lisa Muse. Кравцова заинтересовали ее игра на фортепиано и личный разговор.

Елизавета Колношенко и Кравцов (фото: instagram.com/holostyakstb)

Кто покинул "Холостяк 2026": результаты по выпускам

В первом выпуске, 16 октября, прощаний не было: знакомство с участницами продолжилось на следующей неделе.

Во втором выпуске, 23 октября, шоу оставили восемь участниц:

  • Ольга Алейникова, 40 лет - владелица модельного агентства.
  • Татьяна Тесленко, 26 лет - владелица магазина для взрослых.
  • Марина Колесник, 25 лет - актриса и режиссер.
  • Мария Иванова, 31 год - владелица бренда одежды.
  • Екатерина Дойчева, 27 лет - организатор мероприятий.
  • Инна Миллер, 24 года - косметолог.
  • Кристина Циолковская, 24 года - футбольный видеограф.
  • Екатерина Мельник, 25 лет - спортсменка, чемпионка по бодибилдингу.

После знакомств и личных разговоров Кравцов определился, с кем хочет продолжать общение. Его объяснение и ход вечера - в итогах первой церемонии роз.

В третьем выпуске, 30 октября, ушли:

  • Мария Пейзак, 22 года - SMM-менеджер.
  • Мария Захватова, 31 год - тренер по воздушной гимнастике.
  • Анна Мышак, 32 года - инженер дронарни.

После этого в сезоне осталось 12 участниц. О решении Кравцова и событиях вечера - в материале о третьем выпуске.

Уже после выхода Мария Захватова дала Styler отдельное интервью, в котором рассказала о Кравцове, конфликтах и жизни вне камер.

В четвертом выпуске, 6 ноября, участие завершили:

  • Екатерина Петренко, 32 года - бывшая профессиональная баскетболистка. Кравцов попрощался с ней после индивидуального свидания, объяснив, что чувствует только дружескую связь.
  • Дарья Дандик, 24 года - врач-интерн. Герой не принял ее розы, поскольку не увидел развития романтических отношений.
  • Дарья Заинчуковская, 32 года - автоблогер. Кравцов объяснил свое решение тем, что, по его мнению, девушка слишком сосредоточилась на соперничестве.

После эфира девушки поделились впечатлениями от участия и прощания с героем. Styler собрал реакции Петренко, Дандик и Заинчуковской на выход из шоу.

Почему Диана Зотова снова на "Холостяке"

Модель Диана Зотова принимала участие в 14-м сезоне с Тарасом Цымбалюком. В новом проекте она поначалу появилась как гостья благотворительного баскетбольного матча.

После игры модель пообщалась с Кравцовым. Он решил подарить ей розу и предложил присоединиться к участницам. Диана согласилась, а ее появление в доме стало неожиданностью для других девушек. Подробности - в материале о возвращении Зотовой на "Холостяк".

Диана Зотова (фото: instagram.com/holostyakstb)

На матч также пришла финалистка сезона с Александром "Тереном" Анастасия Юзьвак. Однако она не стала участницей 15 сезона. О ее общении с баскетболистом и реакции девушек - в материале Styler о появлении Юзьвак на проекте.

Кто ведет "Холостяк 2026"

Ведущим сезона остается Григорий Решетник. Он знакомит героя с участницами, проводит церемонии и помогает разобраться в ситуациях, возникающих на проекте.

В интервью Styler Григорий Решетник рассказал о "Холостяке" и закулисах телевидения.

Вячеслав Кравцов и Григорий Решетник (фото: instagram.com/holostyakstb)

Кто был "Холостяком" в предыдущих сезонах

До Вячеслава Кравцова главными героями украинского реалити были:

  • 1-4 сезоны: Максим Чмерковский, Фрэнсис Мэтью, Андрей Искорнев, Константин Евтушенко.
  • 5-8 сезоны: Сергей Мельник, Иракли Макацария, Дмитрий Черкасов, Рожден Ануси.
  • 9-12 сезоны: Никита Добрынин, Макс Михайлюк, Михаил Заливако, Алекс Топольский.

Про их истории после съемок Styler рассказывал в обзоре судьбы главных героев предыдущих сезонов.

Героем 13-го сезона был Александр "Терен" Будько, а 14-го - Тарас Цымбалюк.

Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Материал будет обновляться после новых эфиров. Больше историй участниц, интервью и новостей - в рубрике "Холостяк" на Styler.

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