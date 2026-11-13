"Холостяк 2026" с Вячеславом Кравцовым: что известно о 15 сезоне и его героинях

Кто главный герой "Холостяка 2026"

Героем 15-го сезона стал Вячеслав Кравцов - профессиональный баскетболист и предприниматель из Одессы. Ему 39 лет, его рост - 212 сантиметров. Спортсмен играл в NBA по Detroit Pistons и Phoenix Suns, а также развивает бизнес в сфере морской логистики.

Кравцов был женат и воспитывает дочь. На проекте он стремится выстроить близкие отношения после многих лет переездов и спортивных контрактов. Среди важных для него качеств партнерши - искренность, собственные интересы и уважение к личному пространству.

О знакомстве с участницами и неожиданных открытиях о себе баскетболист рассказал Ранее. Styler уже писал о первых впечатлениях Кравцова от съемок в "Холостяке" .

Вячеслав Кравцов (фото: instagram.com/slava5555)

Когда выходит "Холостяк-15" и где смотреть

Премьера сезона состоялась 16 октября 2026 года. Новые выпуски выходят:

на СТБ - каждую пятницу в 19:00;

на Netflix в Украине - в тот же вечер в 20:30, через полтора часа после начала телевизионного эфира.

На стриминговой платформе эпизоды доступны без телевизионных рекламных пауз. Подробности читайте в материале о показе "Холостяка" с Кравцовым на Netflix.

По еженедельному графику следующий, пятый выпуск, приходится на 13 ноября.

Вячеслав и Кристина Горняк в первом выпуске (скриншот)

Участницы "Холостяка 2026" - кто они

После первой церемонии роз участие продолжили 15 девушек. В следующих двух выпусках шестеро из них покинули проект, в то время как к сезону присоединилась Диана Зотова.

Ниже - все участницы, которые попали на первую Церемонию роз, которую показали во втором выпуске. Возраст представлен по представлению девушек в материалах проекта.

Татьяна Бевз

Лия Янголенко

Лиза Проценко

Елизавета (Lisa Muse)

Виктория Хилюк

Дарья Харитонова

Анна Мышак

Дарья Дандик

Екатерина Петренко

Дарья Заинчуковская

Мария Пейзак

Мария Захватова

Кристина Горняк

Любовь Конате

Валерия Полянская

Ольга Алейникова

Татьяна Тесленко

Марина Колесник

Мария Иванова

Екатерина Дойчева

Инна Миллер

Кристина Циолковская

Екатерина Мельник.

Знакомство большинства героинь с Кравцовым показали в первом выпуске. Некоторые участники привлекли внимание еще до первой церемонии. Татьяна Бевз и Лия Янголенко сами организовали встречи с героем и пришли на вечер уже с цветами. Елизавета Проценко выбрала розу с иммунитетом, которая одновременно обязывала исполнять желания других девушек. Больше о них - в материале о первых фаворитках "Холостяка-15".

Кристина Горняк подготовила для знакомства шутливый "Договор симпатии", а Валерия Полянская удивила героя свиданием с картошкой и тюлькой.

Розу первого впечатления получила другая Елизавета Колношенко, известная как Lisa Muse. Кравцова заинтересовали ее игра на фортепиано и личный разговор.

Елизавета Колношенко и Кравцов (фото: instagram.com/holostyakstb)

Кто покинул "Холостяк 2026": результаты по выпускам

В первом выпуске, 16 октября, прощаний не было: знакомство с участницами продолжилось на следующей неделе.

Во втором выпуске, 23 октября, шоу оставили восемь участниц:

Ольга Алейникова , 40 лет - владелица модельного агентства.

, 40 лет - владелица модельного агентства. Татьяна Тесленко , 26 лет - владелица магазина для взрослых.

, 26 лет - владелица магазина для взрослых. Марина Колесник , 25 лет - актриса и режиссер.

, 25 лет - актриса и режиссер. Мария Иванова , 31 год - владелица бренда одежды.

, 31 год - владелица бренда одежды. Екатерина Дойчева , 27 лет - организатор мероприятий.

, 27 лет - организатор мероприятий. Инна Миллер , 24 года - косметолог.

, 24 года - косметолог. Кристина Циолковская , 24 года - футбольный видеограф.

, 24 года - футбольный видеограф. Екатерина Мельник, 25 лет - спортсменка, чемпионка по бодибилдингу.

После знакомств и личных разговоров Кравцов определился, с кем хочет продолжать общение. Его объяснение и ход вечера - в итогах первой церемонии роз.

В третьем выпуске, 30 октября, ушли:

Мария Пейзак , 22 года - SMM-менеджер.

, 22 года - SMM-менеджер. Мария Захватова , 31 год - тренер по воздушной гимнастике.

, 31 год - тренер по воздушной гимнастике. Анна Мышак, 32 года - инженер дронарни.

После этого в сезоне осталось 12 участниц. О решении Кравцова и событиях вечера - в материале о третьем выпуске.

Уже после выхода Мария Захватова дала Styler отдельное интервью, в котором рассказала о Кравцове, конфликтах и жизни вне камер.

В четвертом выпуске, 6 ноября, участие завершили:

Екатерина Петренко , 32 года - бывшая профессиональная баскетболистка. Кравцов попрощался с ней после индивидуального свидания, объяснив, что чувствует только дружескую связь.

, 32 года - бывшая профессиональная баскетболистка. Кравцов попрощался с ней после индивидуального свидания, объяснив, что чувствует только дружескую связь. Дарья Дандик , 24 года - врач-интерн. Герой не принял ее розы, поскольку не увидел развития романтических отношений.

, 24 года - врач-интерн. Герой не принял ее розы, поскольку не увидел развития романтических отношений. Дарья Заинчуковская, 32 года - автоблогер. Кравцов объяснил свое решение тем, что, по его мнению, девушка слишком сосредоточилась на соперничестве.

После эфира девушки поделились впечатлениями от участия и прощания с героем. Styler собрал реакции Петренко, Дандик и Заинчуковской на выход из шоу.

Почему Диана Зотова снова на "Холостяке"

Модель Диана Зотова принимала участие в 14-м сезоне с Тарасом Цымбалюком. В новом проекте она поначалу появилась как гостья благотворительного баскетбольного матча.

После игры модель пообщалась с Кравцовым. Он решил подарить ей розу и предложил присоединиться к участницам. Диана согласилась, а ее появление в доме стало неожиданностью для других девушек. Подробности - в материале о возвращении Зотовой на "Холостяк".

Диана Зотова (фото: instagram.com/holostyakstb)

На матч также пришла финалистка сезона с Александром "Тереном" Анастасия Юзьвак. Однако она не стала участницей 15 сезона. О ее общении с баскетболистом и реакции девушек - в материале Styler о появлении Юзьвак на проекте.

Кто ведет "Холостяк 2026"

Ведущим сезона остается Григорий Решетник. Он знакомит героя с участницами, проводит церемонии и помогает разобраться в ситуациях, возникающих на проекте.

В интервью Styler Григорий Решетник рассказал о "Холостяке" и закулисах телевидения.

Вячеслав Кравцов и Григорий Решетник (фото: instagram.com/holostyakstb)

Кто был "Холостяком" в предыдущих сезонах

До Вячеслава Кравцова главными героями украинского реалити были:

1-4 сезоны : Максим Чмерковский, Фрэнсис Мэтью, Андрей Искорнев, Константин Евтушенко.

: Максим Чмерковский, Фрэнсис Мэтью, Андрей Искорнев, Константин Евтушенко. 5-8 сезоны : Сергей Мельник, Иракли Макацария, Дмитрий Черкасов, Рожден Ануси.

: Сергей Мельник, Иракли Макацария, Дмитрий Черкасов, Рожден Ануси. 9-12 сезоны: Никита Добрынин, Макс Михайлюк, Михаил Заливако, Алекс Топольский.

Про их истории после съемок Styler рассказывал в обзоре судьбы главных героев предыдущих сезонов.

Героем 13-го сезона был Александр "Терен" Будько, а 14-го - Тарас Цымбалюк.