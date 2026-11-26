Сколько килограммов набрала Лия Анголенко

В серии сообщений в Threads модель делится собственным опытом участия в романтическом реалити. На этот раз она рассказала о физической активности и обнародовала фотографию, сделанную после проекта.

"Это я после проекта. +10 кг", - подписала кадр Янголенко.

Лия Янголенко после съемок "Холостяка" (фото: Threads/angel_lia___)

В продолжении сообщения участница опубликовала новое фото и пошутила об изменениях в своем облике.

"А это я сейчас. Можете поздравить меня с возвращением скул. Желательно, как та же подружка", - написала Лия.

В то же время, модель не уточнила, сколько килограммов сбросила и за какой период. Своего нынешнего веса она тоже не назвала.

Лия Янголенко показала, как выглядит сейчас (фото: Threads/angel_lia___)

Как Лия поддерживала физическую активность на проекте

Лия рассказала, что при участии в реалити находила возможность для тренировок. В частности, выполняла упражнения на пресс и ягодицы.

Комментируя упоминания других участниц о ее ночных занятиях, модель объяснила, что именно в это время имела возможность побыть наедине и уделить внимание себе. Эти минуты она использовала для физической активности.

Что известно о Лие Янголенко

Лия Анголенко, известная также как Лия Энжел, - 26-летняя профессиональная модель из Одессы. Она сотрудничает с международными брендами и имеет опыт съемок для зарубежных глянцевых изданий.

Как отмечали на сайте СТБ , кроме модельной работы, Лия интересуется диджеингом, рисованием, психологией и изучением французского языка. В детстве она мечтала открыть свой зоомагазин, а среди нынешних желаний называет создание семьи.

Как Лия познакомилась с Вячеславом Кравцовым

Ангеленко проявила инициативу еще до первой вечеринки сезона: пригласила баскетболиста Вячеслава Кравцова на утреннюю прогулку по парку со своей собакой Брюсом.

После свидания главный герой подарил ей первую розу сезона. Так что на знакомство с другими участницами модель пришла уже с цветком.

Лия на первой вечеринке сезона (скриншот)

Ранее Лия также объясняла, почему решила искать любовь на шоу . В частности, ее заинтересовало то, что у Кравцова есть опыт длительных отношений и воспитывает ребенка. Для модели важно, чтобы партнер понимал ответственность, которую предполагает совместная жизнь.

По итогам шестого выпуска, вышедшего 20 ноября, Янголенко осталась среди участниц, продолжающих участие в романтическом реалити с Кравцовым.