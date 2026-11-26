Скільки кілограмів набрала Лія Янголенко

У серії дописів у Threads модель ділиться власним досвідом участі в романтичному реаліті. Цього разу вона розповіла про фізичну активність і оприлюднила світлину, зроблену після проєкту.

"Це я після проекту. +10 кг", - підписала кадр Янголенко.

Лія Янголенко після зйомок "Холостяка" (фото: Threads/angel_lia___)

У продовженні допису учасниця опублікувала нове фото та пожартувала про зміни у своїй зовнішності.

"А це я зараз. Можете привітати мене з поверненням вилиць. Бажано, як та сама подружка", - написала Лія.

Водночас модель не уточнила, скільки кілограмів скинула та за який період. Своєї нинішньої ваги вона також не назвала.

Лія Янголенко показала, який вигляд має зараз (фото: Threads/angel_lia___)

Як Лія підтримувала фізичну активність на проєкті

Лія розповіла, що під час участі в реаліті знаходила можливість для тренувань. Зокрема, виконувала вправи на прес і сідниці.

Коментуючи згадки інших учасниць про її нічні заняття, модель пояснила, що саме в цей час мала можливість побути наодинці та приділити увагу собі. Ці вільні хвилини вона використовувала для фізичної активності.

Що відомо про Лію Янголенко

Лія Янголенко, відома також як Лія Енжел, - 26-річна професійна модель з Одеси. Вона співпрацює з міжнародними брендами та має досвід зйомок для закордонних глянцевих видань.

Як відзначали на сайті СТБ , окрім модельної роботи, Лія цікавиться діджеїнгом, малюванням, психологією та вивченням французької мови. У дитинстві вона мріяла відкрити власний зоомагазин, а серед нинішніх бажань називає створення сім'ї.

Як Лія познайомилася з В'ячеславом Кравцовим

Янголенко проявила ініціативу ще до першої вечірки сезону: запросила баскетболіста В'ячеслава Кравцова на ранкову прогулянку парком зі своїм собакою Брюсом.

Після цього побачення головний герой подарував їй першу троянду сезону. Тож на знайомство з іншими учасницями модель прийшла вже з квіткою.

Лія на першій вечірці сезону (скриншот)

Раніше Лія також пояснювала, чому вирішила шукати кохання на шоу . Зокрема, її зацікавило те, що Кравцов має досвід тривалих стосунків і виховує дитину. Для моделі важливо, щоб партнер розумів відповідальність, яку передбачає спільне життя.

За підсумками шостого випуску, який вийшов 20 листопада, Янголенко залишилася серед учасниць, які продовжують участь на романтичному реаліті з Кравцовим.