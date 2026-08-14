Желание может осуществиться: что обещают карты Таро знакам Зодиака 14 августа
Таро-прогноз на 14 августа подсказывает, где следует прислушиваться к интуиции, а где - действовать более решительно. Карты для каждого знака Зодиака показывают отдельный сценарий дня - от приятных возможностей до важных решений.
Styler рассказывает, на что следует обратить особое внимание в этот день.
Овен
Карта Таро: Королева Пентаклей, перевернутая
Овнам следует внимательнее отнестись к деньгам, бытовым делам и собственным ресурсам. Не пытайтесь все контролировать самостоятельно - переутомление может заставить вас допустить ошибку.
Телец
Карта Таро: Королева Кубков
Тельцам 14 августа следует довериться интуиции и собственным ощущениям. Эмоциональный разговор может оказаться важнее сухих фактов и помочь увидеть настоящие мотивы близкого человека.
Близнецы
Карта Таро: Двойка Мечей, перевернутая
Близнецам больше не стоит откладывать решение, давно не дающее покоя. То, что вы пытались не замечать, может наконец-то выйти на первый план - и заставить сделать выбор.
Рак
Карта Таро: Королева Жезлов
Раков ждет день, когда стоит проявить уверенность и не прятаться в тени других. Ваша инициативность может привлечь внимание и помочь получить желаемое.
Лев
Карта Таро: Рыцарь Мечев
Львы будут действовать быстро и решительно, но спешка может стать главной ловушкой дня. Перед важным шагом следует проверить факты, особенно, если дело касается работы или конфликта.
Дева
Карта Таро: Восьмерка Пентаклей, перевернутая
Девам карты советуют не требовать от себя идеальности любой ценой. Монотонное дело может унести больше сил, чем обычно, поэтому 14 августа полезно сделать паузу и пересмотреть свои приоритеты.
Весы
Карта Таро: Мир, перевернутая
Весы могут почувствовать, что определенная история никак не желает завершаться. Не спешите возвращаться к прошлому - сначала выясните, какое незакрытое дело до сих пор держит вас на месте.
Скорпион
Карта Таро: Рыцарь Кубков, перевернутая
Скорпионам следует более осторожно относиться к красивым словам и романтическим обещаниям. Человек может говорить именно то, что вы хотите услышать, но его реальные намерения окажутся совсем другими.
Стрелец
Карта Таро: Девятка Кубков
Для Стрельцов это одна из самых приятных карт дня. Желание, о котором вы давно думаете, может быть более близким к осуществлению, чем кажется - позвольте себе порадоваться результату.
Козерог
Карта Таро: Императрица
Козерогам 14 августа следует обратить внимание на комфорт, творчество и отношения с близкими. День благоприятен для заботы о себе и делах, которые могут постепенно принести ощутимый результат.
Водолей
Карта Таро: Король Жезлов
Водолеям карты советуют действовать как лидерам и не бояться брать ответственность. Ваша уверенность может убедить других поддержать идею, которая поначалу казалась рискованной.
Рыбы
Карта Таро: Звезда, перевернутая
Рыбам может показаться, что мечтаемая цель удаляется, но это еще не означает поражение. Не позволяйте временному разочарованию перечеркнуть то, над чем вы работали в последнее время.
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