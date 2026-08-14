Бажання може здійснитися: що обіцяють карти Таро знакам Зодіаку 14 серпня

Овен

Карта Таро: Королева Пентаклів, перевернута

Овнам варто уважніше поставитися до грошей, побутових справ і власних ресурсів. Не намагайтеся все контролювати самотужки - перевтома може змусити вас припуститися помилки.

Телець

Карта Таро: Королева Кубків

Тельцям 14 серпня варто довіритися інтуїції та власним відчуттям. Емоційна розмова може виявитися важливішою за сухі факти й допомогти побачити справжні мотиви близької людини.

Близнюки

Карта Таро: Двійка Мечів, перевернута

Близнюкам більше не варто відкладати рішення, яке давно не дає спокою. Те, що ви намагалися не помічати, може нарешті вийти на перший план - і змусити зробити вибір.

Рак

Карта Таро: Королева Жезлів

На Раків чекає день, коли варто проявити впевненість і не ховатися в тіні інших. Ваша ініціативність може привернути потрібну увагу та допомогти отримати бажане.

Лев

Карта Таро: Лицар Мечів

Леви діятимуть швидко й рішуче, але поспіх може стати головною пасткою дня. Перед важливим кроком варто перевірити факти, особливо якщо справа стосується роботи чи конфлікту.

Діва

Карта Таро: Вісімка Пентаклів, перевернута

Дівам карти радять не вимагати від себе ідеальності за будь-яку ціну. Монотонна справа може забрати більше сил, ніж зазвичай, тому 14 серпня корисно зробити паузу й переглянути свої пріоритети.

Терези

Карта Таро: Світ, перевернута

Терези можуть відчути, що певна історія ніяк не хоче завершуватися. Не поспішайте повертатися до минулого - спершу з'ясуйте, яка незакрита справа досі тримає вас на місці.

Скорпіон

Карта Таро: Лицар Кубків, перевернута

Скорпіонам варто обережніше ставитися до красивих слів і романтичних обіцянок. Людина може говорити саме те, що ви хочете почути, але її реальні наміри виявляться зовсім іншими.

Стрілець

Карта Таро: Дев'ятка Кубків

Для Стрільців це одна з найприємніших карт дня. Бажання, про яке ви давно думаєте, може бути ближчим до здійснення, ніж здається - дозвольте собі порадіти результату.

Козоріг

Карта Таро: Імператриця

Козерогам 14 серпня варто звернути увагу на комфорт, творчість і стосунки з близькими. День сприятливий для турботи про себе та справ, які можуть поступово принести відчутний результат.

Водолій

Карта Таро: Король Жезлів

Водоліям карти радять діяти як лідерам і не боятися брати відповідальність. Ваша впевненість може переконати інших підтримати ідею, яка спочатку здавалася ризикованою.

Риби

Карта Таро: Зірка, перевернута

Рибам може здатися, що омріяна мета віддаляється, але це ще не означає поразку. Не дозволяйте тимчасовому розчаруванню перекреслити те, над чим ви працювали останнім часом.