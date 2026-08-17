Коридор затмений выходит на пик: астролог назвала самые сложные дни недели

17 августа

Понедельник не подходит для новых дел, важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств и посещения парикмахерской. Осторожность следует проявить тем, чья работа связана с публичными выступлениями, искусством, музыкой, литературой, модой и дипломатией.

В то же время, могут обостриться интуиция и чувствительность. По словам Соловьевой, возможны вещие сны и предчувствия, которые скоро способны реализоваться.

День лучше посвятить привычным делам, подведению итогов и общению с родными. А вот уборку и стирку следует отложить.

С 14:30 и до конца суток Луна будет без курса. В настоящее время астролог не советует начинать или менять что-то важное, делать значительные покупки и полагаться на новые предложения.

18 августа

Коридор затемнений продолжает действовать, поэтому новые начинания и серьезные решения остаются нежелательными. Не стоит планировать трудоустройство, приобретение или ремонт автомобиля и бытовой техники, путешествия и чрезмерные нагрузки на работе.

Также следует остерегаться обмана и мошенничества и беречь здоровье, ведь в этот день, по прогнозу астролога, можно легко простудиться. Особую силу будут иметь слова. Соловьева советует внимательнее следить за тем, что вы говорите, а сам день считает удачным для работы над речью и ораторскими навыками.

19 августа

В этот день лучше отказаться от важных переговоров, новых договоров, покупки техники, командировок, экзаменов и важных платежей.

Возможны сплетни, дезинформация, обман и мошенничество. Также следует внимательнее следить за личными вещами. Вместо этого можно подводить итоги и определять направления дальнейшего развития.

Особенно осторожным будет промежуток с 11:41 до 13:39. В это время Луна будет находиться в разрушительном градусе Скорпиона. Астролог рекомендует не назначать на эти часы ничего принципиального и избегать излишних рисков и мощных чувств.

20 августа

Это один из самых сложных дней недели. Он приходится на смену лунной фазы, а также на срединную точку коридора затмений.

По словам Соловьевой, в этот период может усилиться непредсказуемость, неразбериха и хаос, а вполне обычные ситуации способны развиваться по неожиданному сценарию.

Не стоит начинать дела, связанные с бизнесом, юриспруденцией, образованием, наукой, путешествиями и международным сотрудничеством. Большие затраты также лучше отложить.

Могут усилиться тревоги, страхи и мрачные мысли, а риск подвергнуться обману или иллюзиям будет расти. Следует проверять полученную информацию и не реагировать на провокации.

С 05:46 до 11:30 Луна будет без курса, поэтому важные решения лучше не планировать.

21 августа

Не лучший день для крупных финансовых сделок, оформления брака, новых знакомств, регистрации бизнеса, кредитов и дорогих покупок.

Также астролог советует отложить смену имиджа, ремонт, новые косметологические и пластические процедуры и эксперименты с незнакомой едой.

Романтические дела лучше поставить на паузу. День подходит для творчества, посещения театра, музея или концерта. Благоприятным он может быть и для разрешения конфликтов и завершения судебных разбирательств.

22 августа

Коридор затемнений все еще действует, поэтому начинать новые дела, принимать серьезные решения, планировать операции, стоматологические процедуры или поход к парикмахеру астролог не советует.

В то же время день подходит для активной работы. Соловьева отмечает, что в этот день можно много и эффективно работать.

23 августа

В воскресенье лучше избегать больших физических и интеллектуальных нагрузок. Не стоит начинать дела, связанные с детьми, развлечениями, азартными играми, публичными выступлениями и романтическими приключениями.

В этот же день Солнце перейдет в знак Девы. По словам Соловьевой, стоит обратить внимание, в каком секторе личного гороскопа произойдет этот переход: именно в соответствующей сфере жизни может измениться характер текущих процессов.