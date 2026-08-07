Одни молчат, другие мгновенно взрываются: кто из знаков Зодиака не сдерживает эмоций

12 место - Весы

Весы всеми силами избегают конфликтов и часто готовы уступить лишь бы сохранить мир. Даже когда они сердятся, они стараются говорить спокойно и искать компромисс.

11 место - Телец

Телец кажется невозмутимым и имеет огромный запас терпения. Но лучше не проверять его границы слишком долго - если уж разозлится, успокоить будет непросто.

10 место - Рыбы

Рыбы редко устраивают громкие ссоры, ведь чаще переживают обиду молча. Они могут надолго замкнуться в себе, но открытые взрывы эмоций обычно избегают.

9 место - Дева

Девы контролируют себя гораздо лучше, чем большинство знаков. Если их что-то раздражает, они скорее выскажут все холодным тоном и фактами, чем перейдут на крик.

8 место - Козерог

Козероги не любят драму и редко теряют самообладание. Однако, если кто-то ставит под сомнение их компетентность или ответственность, они могут резко поставить собеседника на место.

7 место - Водолей

Водолеи кажутся спокойными, но их реакция иногда бывает совершенно неожиданной. Если они ограничивают или навязывают правила, они способны резко изменить настроение.

6 место - Близнецы

Близнецы быстро воспламеняются, но так же быстро охлаждаются. Через несколько минут после спора они уже могут шутить так, словно ничего не произошло.

5 место - Рак

Раки очень эмоциональны, поэтому накопившиеся обиды рано или поздно вырываются наружу. Их гнев часто возникает не по пустякам, а из-за долгого молчания о собственных чувствах.

4 место - Стрелец

Стрельцы говорят то, что думают, даже если это кого-то заденет. Их вспышки обычно короткие, но очень громкие и прямолинейные.

3 место - Лев

Львы не терпят неуважения и легко выходят из себя, когда их недооценивают. В то же время они быстро отходят и нередко первыми готовы помириться.

2 место - Скорпион

Скорпионы не всегда показывают эмоции сразу, но если уж потеряют терпение, конфликт запомнится надолго. Их гнев холодный, точный и очень убедительный.

1 место - Овен

Овен заслуженно возглавляет рейтинг самых вспыльчивых знаков Зодиака. Он может вспыхнуть за секунду, громко выразить все, что думает, но так же быстро успокоиться и забыть о ссоре, пока другие еще приходят в себя.