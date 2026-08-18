Таро-гороскоп на 18 августа: кому карты обещают любовь, деньги и новый шанс

Астрологи подготовили прогноз на 18 августа по картам Таро. Для одних знаков Зодиака этот день может стать временем важных решений, а для других - возможностью остановиться и прислушаться к себе.

Овен

Карта Таро: Шестерка Мечей

Овнов ждет день постепенного движения вперед и освобождения от того, что давно истощало. Не бойтесь оставить позади ненужные споры или ситуации - изменения могут оказаться именно тем, что вам сейчас нужно.

Телец

Карта Таро: Девятка Пентаклей, перевернутая

Тельцам следует внимательнее отнестись к финансам и собственному ощущению стабильности. Не пытайтесь доказать свою успеваемость другим или тратить больше, чем можете себе позволить - сегодня важнее почувствовать уверенность, а не произвести впечатление.

Близнецы

Карта Таро: Рыцарь Кубков

Для Близнецов день может быть полон романтики, приятных новостей и искренних эмоций. Кто-то может сделать вам неожиданное предложение или признаться в своих чувствах, так что не игнорируйте знаки внимания.

Рак

Карта Таро: Девятка Мечей

Ракам сегодня важно не позволять тревожным мыслям брать верх. Вы можете слишком много переживать из-за ситуации, которая на самом деле не так страшна, как кажется, поэтому попробуйте отделить реальные проблемы от собственных страхов.

Лев

Карта Таро: Рыцарь Мечей, перевернутая

Львам следует притормозить с резкими решениями и словами. Импульсивность может спровоцировать конфликт или заставить вас действовать опрометчиво, поэтому прежде чем вступать в спор, дайте себе время остыть.

Дева

Карта Таро: Отшельник, перевернутая

Девам не стоит надолго замыкаться в себе. Если вы чувствуете одиночество или потеряли ориентир, попробуйте поговорить с человеком, которому вы доверяете, вместо того чтобы самостоятельно искать ответы на все вопросы.

Весы

Карта Таро: Четверка Мечей, перевернутая

Весы могут почувствовать, что пора выходить из состояния паузы и возвращаться к активной жизни. В то же время не пытайтесь сделать все сразу: после длительного напряжения организма все еще нужен отдых.

Скорпион

Карта Таро: Королева Кубков

Скорпионам следует довериться интуиции и собственным чувствам. Вы можете очень тонко чувствовать людей вокруг, поэтому сегодня внутренний голос способен подсказать правильное решение лучше сухой логики.

Стрелец

Карта Таро: Десятка Пентаклей

Для Стрельцов это благоприятный день для семейных дел, финансовых вопросов и планов на будущее. Поддержка близких может стать важным ресурсом, а сделанные сегодня шаги - принести пользу в долгосрочной перспективе.

Козерог

Карта Таро: Паж Пентаклей

Козерогам карты советуют обратить внимание на новые возможности в работе, обучении или финансах. Даже небольшое предложение или идея может впоследствии перерасти во что-то гораздо большее, если отнестись к нему серьезно.

Водолей

Карта Таро: Луна

Водолей 18 августа может быть сложно отличить интуицию от страхов и предположений. Не торопитесь делать выводы, особенно если вам не хватает информации - некоторые обстоятельства в скором времени могут открыться с другой стороны.

Рыбы

Карта Таро: Влюбленные

Рыбам карта Влюбленных сулит день важных чувств и решений в отношениях. Это может быть романтическая встреча, откровенный разговор или выбор, который поможет лучше понять, чего вы действительно хотите.