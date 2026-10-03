Таро-гороскоп на 3 октября: прогнозы для Раков, Овнов и других знаков Зодиака

Овен

Карта Таро: Колесница

Овнов ждет день активности и движения вперед. Колесница советует четко определить цель и не разрешать сомнениям сбивать вас с намеченного пути.

Телец

Карта Таро: Четверка Жезлов

Четверка Жезлов символизирует стабильность, радость и приятные события. Для Тельца это хороший момент, чтобы провести время с близкими, отметить небольшой успех или просто насладиться результатами своей работы.

Близнецы

Карта Таро: Королева Мечей

Королева Мечей призывает Близнецов мыслить трезво и не позволять эмоциям управлять решениями. Важный разговор может потребовать честности, четких аргументов и умения отстоять свою позицию.

Рак

Карта Таро: Королева Кубков

Для Раков карта таро говорит об интуиции, эмоциональной чувствительности и заботе о себе и других. Прислушайтесь к внутреннему голосу - он может подсказать больше, чем сухие факты.

Лев

Карта Таро: Сила

Сила напоминает Львам, что настоящая уверенность не всегда нуждается в демонстрации. В этот день вам помогут выдержка, самоконтроль и способность спокойно влиять на ситуацию.

Дева

Карта Таро: Девятка Жезлов

Девятка Жезлов указывает на усталость после длительного напряжения, но в то же время - на готовность не сдаваться. Девам следует беречь силы и не отказываться от цели из-за временных трудностей.

Весы

Карта Таро: Двойка Кубков

Для Весов Двойка Кубков связана с партнерством, взаимностью и искренним контактом. День может быть благоприятен для примирения, важного разговора или укрепления отношений с близким человеком.

Скорпион

Карта Таро: Смерть

Не стоит пугаться названия этой карты: в Таро Смерть чаще всего символизирует завершение одного этапа и начало другого. Скорпионам стоит отпустить то, что больше не работает, чтобы освободить место для перемен.

Стрелец

Карта Таро: Восьмерка Кубков

Восьмерка Кубков может указывать на желание оставить позади ситуацию, которая больше не доставляет удовольствия. Стрельцам следует честно ответить себе, от чего они готовы отказаться ради нового этапа.

Козерог

Карта Таро: Король Кубков

Король Кубков советует Козерогам сохранять эмоциональное равновесие даже в непростых ситуациях. Рассудительность и умение контролировать чувства помогут найти правильный подход к людям.

Водолей

Карта Таро: Справедливость

Карта Справедливость призывает Водолеев внимательно взвешивать решения и учитывать последствия своих действий. В важных вопросах лучше опираться на факты, честность и баланс, а не на мгновенные эмоции.

Рыбы

Карта Таро: Звезда

Звезда приносит тему надежды, вдохновения и веры в свои силы. Рыбам следует обратить внимание на свои мечты и не терять оптимизма - даже небольшой шаг к желаемому может иметь значение.