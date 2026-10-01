Таро-гороскоп на октябрь 2026: прогноз для Тельца, Водолея и других знаков Зодиака

Овен

Карта Таро: Двойка Кубков, перевернутая

В октябре на первый план выйдут отношения и баланс между личной жизнью и работой. Перевернутая Двойка Кубков советует честно говорить о своих желаниях и не бояться озвучивать то, что вас не устраивает. Откровенный разговор поможет избежать накопления обид и сделать близость настоящей.

Телец

Карта Таро: Шестерка Жезлов, перевернутая

Тельцам октябрь предлагает остановиться и спросить себя, чего они действительно хотят. Может появиться ощущение, что ваши усилия недооценивают, но этот период хорошо подходит для внутренней работы и переосмысления целей. Не сравнивайте свою жизнь с чужой - лучше сосредоточьтесь на том, что требует внимания именно сейчас.

Близнецы

Карта Таро: Рыцарь Кубков

Октябрь для Близнецов будет месяцем эмоций, творчества и приятных открытий. Рыцарь Кубков советует не держать мысли и чувства в себе - искренний разговор поможет почувствовать себя услышанными. Также найдите время для хобби и маленьких радостей, делающих будни ярче.

Рак

Карта Таро: Семерка Кубков, перевернутая

Раки наконец-то могут почувствовать ясность там, где раньше царила путаница. Перевернутая Семерка Кубков поможет отсеять лишнее и понять, чего вы хотите на самом деле. Октябрь также благоприятен для перемен в доме - даже перестановка мебели или новый цвет стен могут подарить ощущение обновления.

Лев

Карта Таро: Колесница, перевернутая

Львам в октябре придется немного притормозить и не пытаться контролировать абсолютно все. Перевернутая Колесница напоминает: иногда пауза нужна не для того чтобы остановиться, а чтобы понять правильное направление. Позвольте просмотреть приоритеты и искать не только результат, но и внутренний баланс.

Дева

Карта Таро: Туз Кубков, перевернутый

Девы могут почувствовать эмоциональное истощение и острую потребность побыть наедине с собой. Перевернутый Туз Кубков советует не игнорировать усталость и позволить себе отдых без вины. В октябре тишина, покой и забота о собственных нуждах могут стать важнее чем желание всем угодить.

Весы

Карта Таро: Умеренность

Для Весов главными словами октября станут умеренность и осознанность. Карта рекомендует не спешить с решениями, в особенности если они касаются средств и личных планов. Вместо резких шагов попробуйте найти баланс - терпение этого месяца может оказаться вашим главным союзником.

Скорпион

Карта Таро: Десятка Жезлов

Скорпионы могут взять на себя больше дел, чем способны удобно выполнить. Десятка Жезлов напоминает о необходимости распределять обязанности и не тянуть все самостоятельно. А с приближением дня рождения появится отличный повод оставить старые привычки позади и определить новые долгосрочные цели.

Стрелец

Карта Таро: Король Пентаклей, перевернутый

Октябрь заставит Стрельцов внимательнее отнестись к финансам и не принимать поспешные денежные решения. Перевернутый Король Пентаклей советует просчитывать расходы и учиться на предыдущем опыте. В конце месяца продуманная планировка поможет лучше контролировать доходы и расходы.

Козерог

Карта Таро: Двойка Пентаклей

Козерогам придется балансировать между несколькими делами и приоритетами одновременно. Двойка Пентаклей советует держать планирование под контролем и четко определить, что действительно требует внимания прямо сейчас. Ближе к концу месяца одна из домашних проблем может решиться, подарив вам больше времени для работы и семьи.

Водолей

Карта Таро: Двойка Кубков, перевернутая

У Водолеев в октябре отношения могут оказаться под микроскопом. Перевернутая Двойка Кубков говорит о недоразумении и дисбалансе, поэтому не спешите делать выводы - сначала выслушайте другого человека. Откровенный разговор поможет увидеть ситуацию без лишних предположений и понять, что на самом деле происходит между вами.

Рыбы

Карта Таро: Императрица

Рыбам октябрь советует замедлиться и наконец позволить себе немного комфорта. Императрица символизирует заботу о себе, творчество и желание создать уютное пространство вокруг. Если вы давно откладывали собственные потребности "на потом", самое время вернуть их в список приоритетов.