Эти знаки Зодиака рождены быть боссами: кто возглавил рейтинг лидеров

12 место - Рыбы

Рыбы больше склонны к творчеству и мягкому руководству, чем к жесткому контролю. Они отлично чувствуют людей, но не всегда готовы принимать непопулярные решения.

11 место - Весы

Весы умеют договариваться и поддерживать гармонию в коллективе. Однако руководителю иногда приходится быстро выбирать сторону, а с этим представители знака могут медлить.

10 место - Рак

Ракам важно, чтобы в команде царило доверие и взаимоуважение. Они заботливые начальники, но могут слишком близко принимать рабочие конфликты.

9 место - Стрелец

Стрельцы - отличные мотиваторы, которые легко вдохновляют других на большие цели. Правда, рутина, контроль и мельчайшие детали быстро теряют для них привлекательность.

8 место - Близнецы

Близнецы легко находят общий язык с людьми и быстро ориентируются в новых ситуациях. Они могут быть яркими руководителями, но иногда им не хватает последовательности.

7 место - Водолей

Водолеи не боятся ломать старые правила и придумывать нестандартные решения. Это начальники-новаторы, которые ценят свободу, хотя не всегда любят суровую дисциплину.

6 место - Телец

Телец уверенно двигается к цели и не боится брать на себя ответственность. Он способен создать стабильную команду, но может быть упрямым в своих решениях.

5 место - Дева

Девы отлично организуют процессы, замечают детали и умеют держать все под контролем. Их минус - высокие требования к себе и подчиненным.

4 место - Козерог

Козерог будто создан для карьеры: дисциплина, амбиции и стратегическое мышление помогают ему подниматься по лестнице власти. Такой начальник требователен, зато часто справедлив и последователен.

3 место - Лев

Лев естественно обращает на себя внимание и легко становится центром команды. Он умеет вдохновлять, брать ответственность и вести людей за собой, хотя иногда может быть слишком авторитарным.

2 место - Овен

Овен не боится рисковать, быстро принимает решение и уверенно принимает инициативу в свои руки. Это энергичный лидер, способный зажечь команду собственным примером.

1 место - Скорпион

Скорпион объединяет сильную волю, стратегическое мышление и природную способность влиять на людей. Он отлично чувствует ситуацию, не боится сложных решений и умеет добиваться своего - настоящий босс по характеру.