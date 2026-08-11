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Гороскопы 11 августа 2026, 12:14

Эти знаки Зодиака не умеют уступать: все портит их упрямство

Они могут довести спор до конца, даже когда уже понятно, что были неправы
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Какие знаки Зодиака самые упрямые (фото: Getty Images)
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Астрологи назвали знаки Зодиака, которым труднее всего отступать от собственного мнения. Их принципиальность иногда помогает добиваться цели, но может создавать проблемы в отношениях и повседневной жизни.

Styler рассказывает, какие знаки Зодиака чаще всего не готовы уступать и почему это может обернуться проблемами.

12 место - Весы

Весы обычно пытаются избегать конфликтов, поэтому редко доводят свое упрямство до крайностей. Они скорее пойдут на компромисс, чем станут портить отношения из-за желания во что бы то ни стало остаться правыми.

11 место - Близнецы

Близнецы могут быть упрямыми, когда уверены в своей правоте, но долго держаться за одну позицию им сложно. Их любопытство часто побеждает упрямство, и они способны изменить мнение, если услышат убедительные аргументы.

10 место - Рыбы

Рыбы могут тихо настаивать на своем, особенно, если дело касается их чувств. Однако открыто конфликтовать по этому поводу они обычно не хотят, поэтому чаще отступают, чем идут до конца.

9 место - Стрелец

Стрелец упрям в вопросах свободы и собственных убеждений. Если начать давить на него, он может принципиально сделать наоборот - даже если это в конечном счете создаст излишние проблемы.

8 место - Рак

Раки способны годами держаться за оскорбления, воспоминания и старые решения. Когда они эмоционально привязались к своей позиции, убедить их очень сложно, даже если ситуация очевидно изменилась.

7 место - Водолей

Водолей не любит, когда ему указывают, как правильно поступать. Его упрямство часто проявляется в принципиальном нежелании делать "как все", из-за чего он может отклонить даже хороший совет.

6 место - Дева

Дева уверена, что раз уж все продумала, то менять план нет смысла. Ее стремление доказать свою правоту иногда превращается в спор, которого можно было бы легко избежать.

5 место - Лев

Льву трудно признать, что он ошибся, особенно на глазах у других. Из-за гордости он может продолжать отстаивать неудачное решение только для того, чтобы не показать свою слабость.

4 место - Овен

Овен может действовать по принципу: "Я уже решил - значит, так и будет". Если его останавливать или убеждать, он способен еще сильнее вцепиться в свою позицию и действовать вопреки всем.

3 место - Скорпион

Скорпион редко отказывается от того, что считает верным. Если он задался целью или занял определенную позицию, убедить его чрезвычайно трудно - даже тогда, когда упрямство уже начинает вредить ситуации.

2 место - Телец

Телец - один из главных чемпионов по упрямству. Если он что-то решил, сдвинуть его с места практически невозможно, а попытки давления могут только заставить его держаться за свое решение еще сильнее.

1 место - Козерог

Козерог возглавляет этот рейтинг, потому что способен упорно идти к своему даже тогда, когда уже очевидно, что план следует изменить. Он не любит признавать поражение и может продолжать настаивать на своем просто потому, что не хочет отступать.

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