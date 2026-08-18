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Гороскопы 18 августа 2026, 14:29

По этим приметам огородники издавна определяли, когда будет дождь: посмотрите на растения перед поливом

Внимательные огородники могут заметить приближение осадков прямо на собственном участке
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Как огородники определяют приближение дождя (фото: magnific.com)
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Сегодня достаточно открыть прогноз погоды в смартфоне, чтобы узнать о предстоящих осадках. А вот наши предки пристально следили за природой и за переменами в растениях пробовали найти, стоит ли ожидать дождика.

Styler расскажет о народных приметах, по которым огородники издавна предполагали приближение осадков.

Посмотрите на цветы

Некоторые растения могут реагировать на изменения влажности и атмосферных условий еще до начала дождя. Вот поэтому за ними пристально следили.

Одуванчик закрыл цветы посреди солнечного дня - по примете, скоро может пойти дождь.

Календула не раскрылась утром - ожидали осадков или грозы в течение дня.

Клевер сложил листики и наклонился - еще один сигнал приближения непогоды.

Если цветы вдруг начали пахнуть гораздо сильнее - это также считали признаком дождя. Перед осадками аромат некоторых растений действительно может ощущаться из-за повышения влажности воздуха.

Смотрите на деревья

Не менее интересны приметы, связанные с деревьями.

Если на листьях каштана появились липкие капельки, по народным наблюдениям, дождя можно было ожидать в ближайшие сутки-двух.

Клен "плачет" капельками у основания листьев - по старинной примете, это тоже до осадков. В некоторых народных наблюдениях считалось, что дождь может наступить даже через несколько дней.

А если ель опустила ветки, это воспринимали как сигнал о приближении дождя.
Даже обычный картофель на огороде мог стать своеобразным прогнозом: если его цветоножки опустились, ждали непогоды.

Не забудьте о росе

Есть еще одна очень "городническая" примета. Если утром на траве и овощах нет росы - ожидали дождя. А вот обильная утренняя роса, напротив, считалась признаком ясного дня.

Роса на растениях с утра указывала на то, что ждать дождя в этот день не стоит (фото: magnific.com)

Интересно наблюдали и за мокрицей. Если ее маленькие цветы не раскрылись до 9 утра, по народным наблюдениям, днем пошел дождь.

Конечно, такие приметы не заменят современный прогноз погоды. Но если вы проводите лето в огороде, понаблюдать за растениями точно интересно. А иногда природа подает сигналы об изменении погоды еще до того, как первые капли упадут на землю.

Напомним, как раньше мы рассказывали, к чему может сниться высота и падение - интересные толкования из разных сонников.

Рослини Огород Сад и огород Приметы
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