По этим приметам огородники издавна определяли, когда будет дождь: посмотрите на растения перед поливом

Посмотрите на цветы

Некоторые растения могут реагировать на изменения влажности и атмосферных условий еще до начала дождя. Вот поэтому за ними пристально следили.

Одуванчик закрыл цветы посреди солнечного дня - по примете, скоро может пойти дождь.

Календула не раскрылась утром - ожидали осадков или грозы в течение дня.

Клевер сложил листики и наклонился - еще один сигнал приближения непогоды.

Если цветы вдруг начали пахнуть гораздо сильнее - это также считали признаком дождя. Перед осадками аромат некоторых растений действительно может ощущаться из-за повышения влажности воздуха.

Смотрите на деревья

Не менее интересны приметы, связанные с деревьями.

Если на листьях каштана появились липкие капельки, по народным наблюдениям, дождя можно было ожидать в ближайшие сутки-двух.

Клен "плачет" капельками у основания листьев - по старинной примете, это тоже до осадков. В некоторых народных наблюдениях считалось, что дождь может наступить даже через несколько дней.

А если ель опустила ветки, это воспринимали как сигнал о приближении дождя.

Даже обычный картофель на огороде мог стать своеобразным прогнозом: если его цветоножки опустились, ждали непогоды.

Не забудьте о росе

Есть еще одна очень "городническая" примета. Если утром на траве и овощах нет росы - ожидали дождя. А вот обильная утренняя роса, напротив, считалась признаком ясного дня.

Роса на растениях с утра указывала на то, что ждать дождя в этот день не стоит (фото: magnific.com)

Интересно наблюдали и за мокрицей. Если ее маленькие цветы не раскрылись до 9 утра, по народным наблюдениям, днем пошел дождь.

Конечно, такие приметы не заменят современный прогноз погоды. Но если вы проводите лето в огороде, понаблюдать за растениями точно интересно. А иногда природа подает сигналы об изменении погоды еще до того, как первые капли упадут на землю.