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Гороскопи 18 серпня 2026, 14:29

За цими прикметами городники здавна визначали, коли буде дощ: подивіться на рослини перед поливом

Уважні городники можуть помітити наближення опадів просто на власній ділянці
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Як городники визначають наближення дощу (фото: magnific.com)
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Сьогодні достатньо відкрити прогноз погоди у смартфоні, щоб дізнатися про майбутні опади. А ось наші предки уважно спостерігали за природою і за змінами у рослинах намагалися визначити, чи варто чекати дощу.

Styler розповість про народні прикмети, за якими городники здавна передбачали наближення опадів.

Подивіться на квіти

Деякі рослини можуть реагувати на зміни вологості та атмосферних умов ще до того, як починається дощ. Саме тому за ними уважно спостерігали.

Кульбаба закрила квітки посеред сонячного дня - за прикметою, скоро може піти дощ.

Календула не розкрилася вранці - чекали опадів або грози протягом дня.

Конюшина склала листочки й нахилилася - ще один сигнал наближення негоди.

Якщо квіти раптом почали пахнути значно сильніше - це також вважали ознакою дощу. Перед опадами аромат деяких рослин справді може ставати відчутнішим через підвищення вологості повітря.

Дивіться на дерева

Не менш цікаві прикмети пов'язані з деревами.

Якщо на листі каштана з'явилися липкі крапельки, за народними спостереженнями, дощу можна було чекати протягом найближчої доби-двох.

Клен "плаче" крапельками біля основи листків - за старовинною прикметою, це теж до опадів. У деяких народних спостереженнях вважалося, що дощ може прийти навіть через кілька днів.

А якщо ялина опустила гілки, це сприймали як сигнал про наближення дощу.
Навіть звичайна картопля на городі могла стати своєрідним прогнозом: якщо її квітконіжки опустилися, чекали негоди.

Не забудьте про росу

Є ще одна дуже "городницька" прикмета. Якщо вранці на траві та городині немає роси - чекали дощу. А ось рясна ранкова роса, навпаки, вважалася ознакою ясного дня.

Роса на рослинах зранку вказувала на те, що чекати дощу в цей день не варто (фото: magnific.com)

Цікаво спостерігали й за мокрицею. Якщо її маленькі квіти не розкрилися до 9 ранку, за народними спостереженнями, вдень мав піти дощ.

Звичайно, такі прикмети не замінять сучасний прогноз погоди. Але якщо ви проводите літо на городі, поспостерігати за рослинами точно цікаво. А іноді природа справді подає сигнали про зміну погоди ще до того, як перші краплі впадуть на землю.

Нагадаємо, як раніше ми розповідали, до чого може снитися висота та падіння - цікаві тлумачення з різних сонників.

Рослини Огород Сад і огород Прикмети
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