У Києві дворічна дитина випала з вікна 7 поверху: як це сталося (фото)

Так, подія сталася, 19 червня, на вулиці Пушиній, 8.

"Дворічна дитина випала з вікна 7 поверху. На жаль, без шансів. За словами очевидців, батько в цей час спав п'яний вдома", – йдеться в повідомленні.

Як видно на фото, на місце події прибула швидка допомога, біля будинку зібралися очевидці.

Фото: дитина випала з 7-го поверху (t.me/KyivOperativ)

У коментарях користувачі пишуть, що дитина випала з 9 поверху, коли у квартирі були дідусь, бабуся і мати.

Мене цікавить, як дитина потрапляє на підвіконня

У 2 роки сміливо міг сам стілець посунути куди потрібно

Жах, кожен день щось трапляється

Уточнюю: дитина випала з 9 поверху, коли у квартирі були й бабуся, дідусь і мати (батько не проживає на території України)

Сім'я не перебувала на обліках в соціальних службах і в родині алкоголіків немає.

Згодом з'явилась інформація, що дитина все-таки випала з 9 поверху.

"Прес-офіцер Святошинського управління поліції повідомляю, що у квартирі знаходилися дідусь, бабуся та мати. батько не проживає на території України. На жаль, дитина померла до приїзду медиків. Наразі проводиться перевірка, після якої події буде надана правова кваліфікація. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження", - повідомили в Telegram-каналі Київ Оперативний.