В Киеве двухлетний ребенок выпал из окна 7 этажа: как это произошло (фото)

Так, происшествие произошло, 19 июня, на улице Пушиной, 8.

"Двухлетний ребенок выпал из окна 7 этажа. К сожалению, без шансов. По словам очевидцев, отец в это время спал пьяный дома", – говорится в сообщении.

Как видно на фото, на место происшествия прибыла скорая помощь, возле дома собрались очевидцы.

Фото: ребенок выпал с 7-го этажа (t.me/KyivOperativ)

В комментариях пользователи пишут, что ребенок выпал с 9 этажа, когда в квартире были дедушка, бабушка и мать.

Меня интересует, как ребенок попадает на подоконник

В 2 года смело мог сам стул подвинуть куда нужно

Ужас, каждый день что-то случается

Уточняю: ребенок выпал с 9 этажа, когда в квартире были и бабушка, дедушка и мать (отец не проживает на территории Украины)

Семья не состояла на учетах в социальных службах и в семье алкоголиков нет.

Впоследствии появилась информация, что ребенок все-таки выпала с 9 этажа.

"Пресс-офицер Святошеского управления полиции сообщаю, что в квартире находились дедушка, бабушка и мать. Отец не проживает на территории Украины. К сожалению, ребенок умер до приезда медиков. В настоящее время проводится проверка, после которой события будет дана правовая квалификация. Решается вопрос об открытие уголовного производства ", - сообщили в Telegram-канале Киев Оперативный.