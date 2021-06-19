В Киеве двухлетний ребенок выпал из окна 7 этажа: как это произошло (фото)

В Святошинском районе столицы двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки.
Об этом сообщили в Telegram-канале Киев Оперативный
Так, происшествие произошло, 19 июня, на улице Пушиной, 8.
"Двухлетний ребенок выпал из окна 7 этажа. К сожалению, без шансов. По словам очевидцев, отец в это время спал пьяный дома", – говорится в сообщении.
Как видно на фото, на место происшествия прибыла скорая помощь, возле дома собрались очевидцы.
В комментариях пользователи пишут, что ребенок выпал с 9 этажа, когда в квартире были дедушка, бабушка и мать.
Впоследствии появилась информация, что ребенок все-таки выпала с 9 этажа.
"Пресс-офицер Святошеского управления полиции сообщаю, что в квартире находились дедушка, бабушка и мать. Отец не проживает на территории Украины. К сожалению, ребенок умер до приезда медиков. В настоящее время проводится проверка, после которой события будет дана правовая квалификация. Решается вопрос об открытие уголовного производства ", - сообщили в Telegram-канале Киев Оперативный.
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