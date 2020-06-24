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Telegram зламали: особисті дані мільйонів користувачів витекли в мережу

STYLERПодії    24.06.2020 - 15:19
Telegram зламали: особисті дані мільйонів користувачів витекли в мережу
Telegram зламали (ілюстративне фото: pixabay.com)

Особисті дані мільйонів користувачів месенджера можуть потрапити в руки зловмисників

Особисті дані користувачів Telegram можна скачати у вільному доступі в мережі. Як повідомляється, бази даних месенджера спливли на одному з форумів в Даркнеті. Повідомляється, що файл з даними про користувачів Telegram займає близько 900 мегабайтів і містить інформацію про ніки та номери телефону.

Як повідомляє видання KOD.RU, у файлі з базами даних можна знайти телефонні номери по нікам в Telegram. Також у файлі міститься унікальний ідентифікатор користувача в месенджері. У пресслужбі Telegram факт існування бази підтвердили.

"Такі бази зазвичай містять відповідності "номер телефону — ідентифікатор користувача в Telegram". Вони збираються через зловживання вбудованою функцією імпорту контактів при реєстрації користувача. На жаль, жоден сервіс, що дозволяє користувачам спілкуватися з контактами зі своєї телефонної книги, не може повністю виключити подібний перебір", - йдеться в заяві пресслужби Telegram.

Також у пресслужбі заявили, що більшість злитих акаунтів вже неактуальні, а заходи, вжиті ще у 2019 році, допомагають не світити свій номер, і додали, що в Telegram майже 70% акаунтів в базі є користувачами з Ірану, а 30% — з Росії.

Нагадаємо, що раніше СБУ викрила групу хакерів, які обкрадали банківські рахунки.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новини України кибербезопасностьвзломTelegram
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